Le renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale a été au centre d'une entrevue, organisée jeudi, à Washington, entre le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen Orient et l'Afrique du Nord, et ce, en marge des Assemblées annuelles de printemps du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Les deux parties ont fait part, à cette occasion, de leur volonté de diversifier les domaines de la coopération bilatérale, et de veiller à collaborer étroitement pour la réalisation de projets communs dans les délais prévus.

Samir Abdelhafidh a saisi cette opportunité pour présenter la situation économique en Tunisie, marquée par l'amélioration de la plupart des indicateurs, notamment la hausse du taux de croissance, la maîtrise de l'inflation, la réduction du déficit courant et de l'endettement, l'amélioration des recettes budgétaires...

Le ministre de l'Economie et de la PlanificationIl s'est, également, entretenu, avec le vice-président de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (Berd), Matteo Patrone. L'entretien a porté sur l'état d'avancement des projets financés par la Banque, et des principaux programmes de coopération en cours. Les deux parties ont souligné la nécessité d'assurer les conditions adéquates pour la conception du Cadre de coopération pour la période 2025-2030.

Le ministre a eu, par ailleurs, une entrevue avec Abdelhak Bejaoui, directeur exécutif du bureau de la représentation du groupe de la Tunisie à la Banque mondiale, qui a fait état de disposition à soutenir les programmes et projets de la Tunisie pour atteindre ses objectifs en matière de développement intégral et durable.