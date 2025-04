Maroc: Coupe du monde 2030-Maroc - Démarrage des travaux d'extension de la ligne LGV Kenitra-Marrakech

Le Roi Mohamed VI a inauguré le jeudi dernier le chantier d'extension de la ligne à grande vitesse qui relie Kenitra à Marrakech, dans le cadre d'un programme de renforcement de l'infrastructure ferroviaire dont le budget est estimé à10 milliards de dollars.

Les travaux qui ont été lancés devront permettre de prolonger la ligne de train à grande vitesse qui relie actuellement Tanger et Kénitra à Marrakech, faisant du Maroc l'un des pays dotés des plus longs réseaux à grande vitesse au monde avec un total de 630 kilomètres, selon le directeur général de l'Office national des chemins de fer, Mohamed Rabih El Khelai.

Relier les centres urbains, les aéroports et les stades de la Coupe du monde

Le projet comprend la construction de l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse et l'acquisition de 168 nouveaux trains, dans le cadre d'un investissement total d'environ 96 milliards de dirhams (environ 10 milliards de dollars), répartis entre 53 milliards de dirhams pour la construction de la nouvelle ligne (5,3 milliards de dollars), 29 milliards de dirhams (environ 3 milliards de dollars) pour la modernisation et le renouvellement de la flotte ferroviaire, et 14 milliards de dirhams pour le développement des réseaux de transport urbain dans les villes de Casablanca, Rabat et Marrakech.

Le projet comprend la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech, avec une liaison directe vers les aéroports de Rabat et Mohammed V à Casablanca, ainsi qu'une liaison vers la station du stade Ben Slimane, l'un des stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde 2030.

Une réduction significative des temps de parcours

Avec ce nouveau projet, le temps entre Tanger et Rabat sera d'une heure, d'une heure et 40 minutes entre Tanger et Casablanca, et de deux heures et 40 minutes entre Tanger et Marrakech, réduisant ainsi le temps de trajet d'environ deux heures. Le projet qui reliera également Rabat à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca se fera en seulement 35 minutes.