Congo-Kinshasa: Focus sur la présence ou non de Joseph Kabila à Goma.

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la présence ou non de Joseph Kabila à Goma.

En effet, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila, a réagi dimanche 20 avril, aux décisions des ministres de la Justice, Constant Mutamba, et de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, à la suite de la rumeur de la présence de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, ville actuellement sous contrôle du M23.

Il accuse le régime Tshisekedi de « fabriquer des histoires rocambolesques » pour manipuler l'opinion publique, masquer ses propres exactions et intimider l'opposition.

Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, ce cadre éminent du PPRD a déclaré : « Le ministre de l'Intérieur, censé être bien informé, se trompe lourdement : qui a vu Kabila de ses propres yeux à Goma ? Qui a vu des photos de lui dans cette ville ? Nous déplorons qu'un gouvernement entier prenne des décisions basées sur des rumeurs qu'il a lui-même créées, visant un parti d'opposition et une personnalité sans aucune preuve. C'est regrettable que notre pays soit tombé si bas et que l'UDPS combatte et tue la démocratie en RDC. »

Concernant l'ouverture de poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses supposés complices accusés de soutenir le M23, la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers, la suspension des activités du PPRD sur tout le territoire national, ainsi que les restrictions de déplacement imposées à certains cadres du parti, Ferdinand Kambere dénonce des actes illégaux propres à un régime dictatorial et totalitaire : « Tshisekedi veut instaurer une République à pensée unique, »a-t-il conclu.

1er sujet : Pourparlers de Doha et communiqués au contenu identiques : quels impacts sur les théâtres de opérations ?

2ème sujet : Mort du Pape François : Il est parti sans avoir été écouté par la classe politique congolaise.

3ème sujet : Affaire Matata Ponyo et le scandale financier de Bukanga Lonzo.