Ile Maurice: Le ministre Kaviraj Sukon devoile sa vision pour l'enseignement superieur

Ce soir dans Décryptage, le ministre de l'Enseignement supérieur Kaviraj Sukon revient sur les grandes réformes à venir dans le secteur éducatif à Maurice. Il n'hésite pas à qualifier le retrait du système prevocational dans les années 2000 de «grosse erreur», affirmant que cela a freiné des générations de jeunes en les excluant trop tôt d'un parcours éducatif équilibré.

Parmi les annonces marquantes, il évoque un projet de résidence universitaire déjà prêt et en attente de financement, ainsi qu'une modernisation en profondeur du système à travers l'intégration d'outils numériques, notamment l'intelligence artificielle, pour une meilleure gestion des étudiants et une approche pédagogique plus dynamique. Il insiste également sur la volonté d'attirer davantage d'étudiants étrangers, en particulier venus d'Afrique, pour renforcer la dimension internationale de nos institutions.

Le ministre veut repositionner les universités comme de véritables centres d'innovation, capables de créer et de collaborer avec l'industrie pour diversifier leurs revenus et mieux répondre aux réalités du marché. Il souligne aussi l'importance de valoriser les filières techniques et les métiers pratiques, souvent négligés mais pourtant essentiels.

Enfin, il parle du Higher Education Summit prévu pour juin, qui permettra de repenser en profondeur le système éducatif et tracer de nouvelles orientations pour l'avenir.