Ile Maurice: Kishore Khimia - Quand la passion devient profession

Dans l'émission Nou Lar Nou Lamizik, nous avons eu le plaisir de recevoir Kishore Khimia, artiste passionné et éducateur engagé. Il a partagé avec émotion son parcours musical et un message profondément humain : «Mo karyer mizikal finn komanse depi mo tipti. Mo ti pe ekout Kishore Kumar, Mohammad Rafi, Mukesh, Lata Mangeshkar ek Asha Bhosale... Se sa bann gran lavwa-la ki finn fer mo lamour pou lamizik vinn mo profesion.»

Kishore Khimia ne se contente pas d'être un interprète : il est aussi enseignant. Pour lui, l'équilibre entre sa vocation et sa passion est primordial. «Nou bizin trouv letan pou nou profesion, me osi pou nou pasion. Dan lekol, ena boukou zanfan ki kontan lamizik, ki kontan zwe linstriman, sante, danse. Nou bizin montre zot disiplinn», dit-il. À travers son engagement pédagogique, il espère transmettre plus qu'un savoir : un amour durable pour la musique et une véritable éthique de travail.

En 2018, il lance Mauritius Hamri Shaan, son premier album patriotique composé de huit chansons. Il évoque le travail de longue haleine qu'il a dû mener et les nombreux conseils de ses amis. Pour lui, le message est clair : il faut aimer son pays et mettre ses compétences au service de son développement. Très attaché à la culture bhojpuri, il déplore le manque de reconnaissance de cette langue. Pour lui, beaucoup de jeunes la parlent, mais peu sont ceux qui la valorisent.

Cette passion l'a mené jusqu'en Espagne en 2021, où il a représenté Maurice aux côtés des Bhojpuri Boys dans un concours international. Ce fut une expérience extraordinaire selon lui et l'opportunité de faire découvrir la culture mauricienne. Leur prestation leur a d'ailleurs valu la troisième place du concours.

Kishore Khimia ne s'arrête pas aux chants patriotiques. Il interprète aussi des morceaux romantiques, festifs et très personnels. L'un des plus marquants reste Purkhon Ki Yaad, un hommage aux ancêtres, sélectionné par le ministère des Arts et de la culture pour la commémoration du 2 novembre. «Mo'nn osi perform sa dan bann maryaz, aniverser. Ena boukou santiman ladan.» Actuellement, il prépare un nouveau titre, Dil Ki Baat, une chanson à la fois romantique et humoristique.

Avant de conclure l'entretien, il a tenu à adresser un message fort aux jeunes générations : «Respectez vos parents, leurs sacrifices pour vous envoyer à l'école. Respectez vos professeurs. Soyez disciplinés, ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Il faut un temps pour tout. Choisissez le bon chemin pour construire votre avenir, parce que la jeunesse mauricienne, c'est vous l'avenir de Maurice.»

Kishore Khimia, c'est une voix qui unit passion, tradition et éducation. Il incarne la transmission d'un héritage culturel fort, tout en rappelant l'importance de la discipline, du respect et de l'amour pour sa patrie.