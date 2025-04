Congo-Brazzaville: Nous resterons professionnels

Rechercher, authentifier, traiter, publier. À ces principes de base du métier de journaliste que nous avons choisi d'exercer en toute responsabilité au service du grand public, nous resterons attachés.

Mais nous écouterons les avis, les critiques, les suggestions de nos fidèles lecteurs afin de continuer à améliorer nos offres. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ils sont nombreux et nous font confiance. Nous en voulons pour preuve les retours du site internet mis à jour au quotidien.

Confrontés comme tous les médias dits traditionnels (presse, radio, télévision) à la montée en puissance des supports alternatifs de diffusion de l'information, nous avons très tôt développé la gamme de nos produits en couplant l'édition papier à la publication de la Newsletter alors que se structure notre chaîne audiovisuelle en ligne Adiac TV. L'idée est de continuer à faire de nos contenus des portails où l'information, matière périssable et à la fois sensible, ne se nourrit pas du grossissement déformant la réalité.

En même temps, notre groupe de presse, le seul de la sous-région d'Afrique centrale à être implanté dans deux pays en l'occurrence la République du Congo et la République démocratique du Congo, à travers ses deux quotidiens, Les Dépêches de Brazzaville et Le Courrier de Kinshasa, sert de portail informationnel inestimable pour l'Afrique tout entière et le monde. C'est ce qui explique le sens des partenariats conclus par l'Adiac avec les grandes agences internationales comme l'AFP, Xinhua, Sputnik.

Dans cette perspective, trouver le juste équilibre entre la satisfaction de nos lecteurs et la prise en compte des besoins essentiels de nos personnels, en particulier leur rémunération, demeure un objectif primordial pour toute entreprise de presse de la taille de l'Adiac. Tout en suivant l'évolution très rapide des modes de traitement de l'actualité, nous nous attelons à créer les conditions de développement optimal de nos activités et d'épanouissement de nos agents. Pour cela, nous comptons sur la compréhension de nos lecteurs, et l'écoute de nos partenaires.