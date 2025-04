Congo-Brazzaville: Les Nations unies réaffirment la volonté de soutenir les femmes politiques congolaises

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Émilienne Raoul, a reçu en audience le 23 avril à Brazzaville le coordonnateur résident du systèmes des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, qui a promis de soutenir les femmes politiques congolaises et leur participation à l'agenda du développement du pays.

Les réflexions entre les deux institutions portées sur les pistes de collaboration se sont approfondies également sur l'assainissement, la salubrité publique et la mise en oeuvre des cadres législatifs existants.

La présidente du CESE a présenté les missions clés, particulièrement le rôle catalyseur de réflexion et de formulation de recommandations à l'endroit du gouvernement et des ministères sectoriels. Elle a souligné l'importance d'un accompagnement technique et stratégique pour assurer l'opérationnalisation des lois et des politiques adoptées, précisément dans les domaines prioritaires du pays.

En réponse, le coordonnateur des Nations unies a réitéré la disponibilité du système à enrichir les réflexions menées par le CESE. Il a insisté sur les rôles que peuvent jouer les différentes agences du système des Nations unies en apportant leurs expertises spécifiques à l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures ainsi que l'intégration régionale à travers la zone de libre-échange continentale africaine en faveur des citoyens congolais.

« Cet échange était pour moi une occasion d'entendre et d'apprendre comment le Conseil économique, social et environnemental fonctionne ainsi que toute la richesse des travaux et de recherches que mène le CESE. Cette thématique très importante concerne la vie quotidienne des Congolais... », a indiqué Abdourahamane Diallo, coordonnateur resident du systèmes des Nations unies au Congo.

L'autre point saillant de cette discussion a porté sur le suivi de la feuille de route nationale. A ce sujet, la présidente du CESE a rapporté que cette feuille de route doit être nourrie par les réflexions multisectorielles et traduite en actions concrètes. Les évaluations régulières du CESE permettront de mesurer l'impact des recommandations émises, de corriger les failles et d'accroître l'efficacité des politiques publiques.

« Nous avons évoqué la question de la femme, son rôle dans la société et dans l'agenda politique, nous savons combien la présidente a contribué à cet agenda. Elle-même, son parcours, son expérience et aussi les instruments quelle a mis en place, nous devons les maintenir afin de transmettre à la nouvelle génération, tout en utilisant tous les outils de communication pour atteindre les jeunes filles, les femmes et la population partout où elles se trouvent dans le pays », a ajouté le coordonnateur resident du systèmes des Nations unies au Congo.

En outre, dans le cadre de la promotion et de la transmission intergénérationnelle des savoirs, il s'est engagée à utiliser les canaux de communication pour sensibiliser l'ensemble des citoyennes à la participation active dans la vie politique et sociale du pays.

Dans cette dynamique, le diplomate onusien a réaffirmé le soutien du systèmes des Nations unies qui est au centre de la formation pour la promotion de la femme politique. D'après lui, ce levier est essentiel pour renforcer la participation des femmes à l'agenda de développement national.