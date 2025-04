Congo-Kinshasa: Journée mondiale de lutte contre le paludisme - La RDC engagée à éliminer la maladie d'ici à 2030

À l'occasion de la 18e Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril sur le thème « Le paludisme prend fin avec nous : réinventer, réimaginer, raviver », le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, par la voix du Dr Romain Muboyayi, représentant du ministre Samuel Roger Kamba, a tenu à rappeler l'engagement ferme de la Répibliqur démocratique du Congo (RDC) à élimine cette maladie d'ici à l'horizon 2030.

Dans un discours prononcé devant un parterre d'acteurs nationaux et internationaux, de partenaires techniques et financiers, le représentant du ministre de la Santé a salué la vision et l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi , pour son leadership dans le domaine de la santé et la lutte contre le paludisme, notamment à travers le soutien actif à la Couverture sanitaire universelle.

Le thème de cette année, a-t-il renchéri, invite à renforcer la résilience des communautés face à cette maladie évitable et curable, qui continue de toucher sévèrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le directeur de cabinet du ministre de la santé, le Dr Romai Muboyayi a mis en avant les efforts fournis par le gouvernement, notamment l'introduction du vaccin antipaludique R21 Matrix M, depuis octobre 2024 dans la province du Kongo Central, avec des taux de couverture très encourageants (83 % pour la première dose et 63 % pour la troisième); l'expansion prévue de la vaccination dans les provinces du grand Bandundu et du grand Équateur dès ce 1er mai.

À ces efforts s'ajoute le projet de construction d'une usine nationale de production des moustiquaires imprégnées pour renforcer l'autonomie et l'efficacité des actions de prévention. Face aux défis persistants, précisément les déficits de financement, le gouvernement appelle à une mobilisation collective des ressources pour couvrir l'ensemble des 519 zones de santé de la RDC, en mettant l'accent sur les 78 zones les plus vulnérables. Le ministre, à travers son représentant, a réitéré la gratitude de la République envers tous les partenaires nationaux et internationaux, et a salué l'engagement sans faille des professionnels de santé dans cette lutte quotidienne.