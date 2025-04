Maroc: Des médecins en conclave à Laâyoune pour débattre des nouveautés de la chirurgie robot-assistée

Des médecins marocains et étrangers se sont réunis, jeudi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, en présentiel et à distance, pour débattre des nouveautés de la chirurgie robot-assistée.

Placé sous le thème "Enjeux, innovations pédagogiques et perspectives de la chirurgie robot-assistée", ce symposium scientifique se veut un espace d'échange autour des enjeux, des innovations et des perspectives en matière de chirurgie robotique, tant au niveau national qu'international.

S'exprimant à l'ouverture de ce symposium, le chirurgien urologue, onco-urologue et expert en chirurgie robotique à Casablanca, Pr Youness Ahallal, a mis l'accent sur les avantages de la chirurgie robotique sur les patients par rapport à la laparoscopie classique et à la chirurgie ouverte à savoir, entre autres, la précision chirurgicale, les suites opératoires plus légères, et la réduction du risque de complications, en plus de l'accès équitable à des soins de pointe.

"Le développement de cette technologie n'est pas un luxe, mais une réponse moderne aux défis du système de santé au Maroc", a noté Pr Ahallal, faisant observer que le Royaume dispose de tous les moyens pour devenir un acteur de référence en matière de chirurgie robotique sur le continent africain.

Dans cette lignée, il a souligné la nécessité de former des spécialistes en chirurgie robotique par la simulation virtuelle, dans la perspective de généraliser ce type d'interventions chirurgicales et d'en faire bénéficier les patients partout dans le Royaume.

Il a, dans ce sens, plaidé pour l'implémentation d'un programme de chirurgie robotique dans les hôpitaux du Royaume, en particulier dans les zones éloignées des grands centres hospitaliers.

Pour sa part, le responsable du Centre de simulation à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, Pr. Adil Mellouki, a souligné que cet événement scientifique vise à renforcer les compétences des professionnels de santé grâce à une formation pratique et certifiante, centrée sur les compétences basiques en chirurgie robotique.

Pr. Mellouki qui est également chirurgien urologue, a noté que la formation en chirurgie robotique est désormais une réalité tangible pour les étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, afin qu'ils puissent avoir des formations sur les techniques les plus pointues de la chirurgie mini-invasive, dans un environnement réaliste, immersif et conforme aux standards internationaux les plus exigeants.

À travers cette initiative, la Faculté de médecine de Laâyoune affirme son engagement dans le domaine de la modernisation des approches de formation en chirurgie de pointe, positionnant ainsi la région comme étant un véritable hub d'excellence en simulation chirurgicale.

Au menu de cette rencontre, figurent des thématiques se rapportant notamment aux "Exigences techniques et organisationnelles de la mise en place du programme de chirurgie robotique et état des lieux au Maroc", "Les essentiels pour la transition de la laparoscopie en chirurgie robot-assistée" et "L'apport de la chirurgie robotique en gynécologie".

En parallèle de cet évènement scientifique, des chirurgiens diplômés, résidents en fin de formation et des infirmiers du bloc opératoire intéressés par la chirurgie mini invasive, bénéficient de la première Masterclass multidisciplinaire de simulation en chirurgie robotique.

Lors de ce workshop de trois jours (23, 24 et 25 avril), les professionnels de santé multidisciplinaires bénéficient d'une formation sur simulateur de pointe avec réalité virtuelle, leur permettant une immersion technologique de dernière génération.