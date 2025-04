Maroc: Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée lancent un vaste programme de coopération décentralisée

Le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat et le vice-président de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Jalil Benabdillah ont tenu, jeudi à Toulouse, une séance de travail consacrée au renforcement de la coopération décentralisée entre les deux régions.

A cette occasion, M. El Khattat, à la tête d'une importante délégation en visite de travail en Occitanie et M. Benabdillah, en charge de l'Economie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation de la région française ont évoqué les aspects de la coopération économique et les opportunités d'investissement.

Les deux responsables ont également abordé les perspectives de coopération dans d'autres secteurs d'intérêt commun, notamment la formation des jeunes, les énergies renouvelables, les industries culturelles et créatives, le tourisme et le sport.

Intervenant lors de cette réunion, M. El Khattat a souligné la nécessité d'impulser une dynamique forte à la coopération décentralisée, mettant en avant le potentiel important dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs secteurs stratégiques.

"Il est important d'enclencher cette dynamique de coopération entre nos deux territoires", a-t-il affirmé, lors de cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs membres des conseils régionaux des deux parties, relevant que la région de Dakhla-Oued Eddahab dispose d'atouts majeurs dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, des énergies renouvelables et de la logistique.

M. El Khattat a, à cet égard, mis en exergue le positionnement géographique de la région, qui constitue "un capital à lui seul", précisant que Dakhla-Oued Eddahab s'étend sur la façade atlantique et se situe aux portes de l'Afrique subsaharienne, ce qui en fait "le fer de lance de la stratégie marocaine de coopération avec les pays africains".

Il a en outre mis en avant le processus de développement de la région qui a pris dernièrement plus d'ampleur à la faveur du nouvel élan insufflé par la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et la concrétisation des projets du nouveau modèle de développement des provinces du Sud initié sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le programme de développement intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab issu du nouveau modèle de développement, ainsi que les plans de développement régionaux couvrent tous les secteurs socioéconomiques, culturels et environnementaux et assimilent les principes de participation, d'inclusion, de bonne gouvernance et de durabilité, a-t-il expliqué, dotant la région de projets structurants ayant trait à l'infrastructure portuaire et routière, à l'agriculture, à la pêche maritime, au tourisme, à l'énergie, à la culture, à la formation et à l'environnement.

Ces projets, a fait observer M. El Khattat, ont permis à notre région de devenir "un hub de premier plan" reliant le Maroc à son prolongement africain, de renforcer sa compétitivité et son attractivité en lui offrant la possibilité de diversifier ses opportunités considérables d'investissement.

De son côté, M. Benabdillah a souligné "le potentiel important" de la coopération décentralisée entre la région Occitanie et la région de Dakhla-Oued Eddahab, considérée comme un levier stratégique pour le développement économique et culturel.

Mettant en relief les opportunités croisées entre la région Occitanie, dynamique dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et l'aéronautique, et la région de Dakhla-Oued Eddahab, forte de sa position stratégique et de son potentiel de croissance dans les mêmes domaines, il a mis en exergue la complémentarité économique entre les deux territoires.

Selon lui, le renforcement des liens entre ces deux régions va permettre de saisir de nombreuses opportunités économiques, tout en ouvrant la voie à des projets communs dans des domaines d'intérêt partagé, précisant que les secteurs du tourisme et du sport pourraient également bénéficier de cette coopération, tout comme le secteur de la formation des jeunes.

Ces synergies, a-t-il affirmé, sont de nature à avoir un impact positif sur la création d'emplois, la dynamisation des économies locales et la promotion d'un développement durable à long terme.

Mettant en avant la solidité et la profondeur des liens franco-marocains, la consule générale du Royaume à Toulouse, Nadya Talmi, a souligné, quant à elle, l'importance de la coopération multidimensionnelle comme vecteur de rapprochement entre les deux pays.

Se félicitant du soutien de la France à l'intégrité territoriale du Royaume, elle a relevé que les relations entre les deux pays ont franchi une étape importante à travers le partenariat d'exception renforcé scellé entre les deux pays, en octobre dernier, lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI.