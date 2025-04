Soudan: Avec la large participation des représentants de l'État, Port Soudan accueillera mardi la Conférence de la fonction publique.

La Conférence sur la fonction publique se tiendra à l'hôtel Al Rabwa à Port Soudan le mardi 29 avril, pendant deux jours, sous le slogan : (Vers une fonction publique efficace et durable), avec la participation d'un grand nombre de responsables de l'État, dirigés par le Conseil de souveraineté de transition.

Lors de sa première session, la conférence discutera de l'avenir de la fonction publique, présidée par le Secrétaire général du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali. Le document sera présenté par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, le Dr Mohi El-Din Al-Naeem. Lors de sa deuxième session, la conférence discutera du rôle de la fonction publique dans la réalisation de l'efficacité de la production. Le document sera présenté par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, le Dr Omar Al-Bishri, et la séance sera présidée par le ministre des Transports, l'ingénieur. Abou Bakr Abou Al-Qasim.

Lors de sa troisième session, la conférence discutera du cadre législatif et juridique de la fonction publique, présidée par le ministre de la Justice, Dr. Moawia Osman Mohamed Khair. La conférence sera présentée par l'expert international, le professeur Abu Al-Abbas Fadl Al-Mawla. La séance se déroulera également en présence du ministre de l'Intérieur, M. Khalil Pasha Sayreen.

La conférence examinera également un certain nombre de documents sur la fonction publique en relation avec les politiques de l'emploi et la réalisation de l'efficacité institutionnelle, la bonne gouvernance comme approche de la réforme, les ressources humaines et la réglementation de la fonction publique, la protection des travailleurs, les droits de l'homme, l'environnement administratif, la formation et le renforcement des capacités.

Un groupe de ministres et de fonctionnaires de l'appareil exécutif de l'État participeront à la présentation des communications, aux discussions et à la gestion des séances.

La conférence conclura ses sessions le mercredi 30 avril 2025 et émettra ses recommandations, qui seront reçues par le Conseil de souveraineté de transition./,OSM