Soudan: Le ministre des Finances s'adresse à une réunion de haut niveau à Washington et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le Soudan.

Le Dr Gibril Ibrahim, ministre des Finances et de la Planification économique, s'est adressé à une réunion de haut niveau convoquée par la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. Y ont participé les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les dirigeants des institutions financières régionales de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAP). C'était lors de sa participation aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se sont tenues à Washington du 21 au 27 avril.

Au début de son discours à la réunion, le Dr Gibril Ibrahim a salué le retour de la Syrie au sein du groupe après une absence de près de 12 ans. Il a fourni une explication détaillée de l'ampleur de la crise humanitaire à laquelle le Soudan est actuellement confronté, la décrivant comme la plus grave du genre au monde, compte tenu de l'aide financière limitée et faible fournie par les institutions internationales. Il a appelé la communauté financière internationale à assumer ses responsabilités et à apporter un soutien accru à ceux qui en ont besoin.

Dans son discours, le ministre a souligné les défis auxquels le Soudan est confronté dans la phase post-conflit, soulignant la grave pénurie d'énergie et d'infrastructures comme les obstacles les plus importants aux efforts de redressement. Il a également présenté la vision du gouvernement en matière de reconstruction, qui permettra une transformation à long terme et renforcera la résilience des communautés.

Le Dr Ibrahim a conclu son discours en appelant au renforcement des capacités institutionnelles et à l'intensification de l'action collective pour soutenir les économies de la région et parvenir à un développement centré sur l'humain. Il a également exprimé son soutien à l'appel du ministre saoudien Mohammed Al-Jadaan à inclure la Palestine dans le groupe MENAP, et a remercié Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, pour ses efforts continus visant à soutenir les économies fragiles.

Les discussions au cours de la réunion ont porté sur les stratégies visant à faire face à l'incertitude croissante entourant l'avenir de l'économie mondiale, à renforcer la résilience aux chocs économiques et à échanger des expériences sur les réformes visant à améliorer la productivité et à parvenir à une croissance durable au Moyen-Orient et au Pakistan.