Soudan: Les forces armées ont repoussé une attaque de la milice sur El Fasher, infligeant des pertes en vies humaines et en matériel.

La 6ème division d'infanterie à El Fasher a annoncé que les forces armées et les forces de soutien, de la force conjointe, de la police, des renseignements généraux, des forces mobilisées et de la résistance populaire, ont repoussé l'attaque perfide et violente lancée par la milice terroriste Al-Dagalo sur la ville d'El Fasher depuis la direction sud-est, depuis hier soir, jeudi, avec une bravoure rare, au milieu des chants d'Allahu Akbar des forces et des youyous de "Al-Mayarm", qui se sont élevés dans toute la ville, dans une scène qui reflète la grandeur de la détermination populaire et militaire.

La division a déclaré que l'attaque contre la ville impliquait des bombardements d'artillerie lourde et des tirs aveugles dirigés vers des zones résidentielles.

Elle a souligné que la bataille a entraîné de lourdes pertes en vies humaines et en matériel pour l'ennemi, et que les forces ont repoussé la milice et l'ont repoussée, perdant et traînant la queue dans la défaite et la défaite.

Selon le point de presse, la sixième division a confirmé la préparation des forces armées et de leurs forces de soutien, malgré les bombardements et les attaques perfides des milices, à les affronter.

Elle a souligné que les forces vaillantes avancent régulièrement, avec un moral élevé, pour éliminer les ennemis. Le groupe a été informé que la victoire arrivait, si Dieu le voulait.

La division a noté que les environs de la ville d'El Fasher ont connu hier, jeudi, un important retrait dans les rangs de la milice, à la suite de l'éclatement de vifs désaccords sur le non-paiement de leurs cotisations financières.

La division a déclaré que la milice terroriste a ciblé hier avec des bombardements d'artillerie diverses zones de la ville d'El Fasher, ce qui a conduit au martyre de (5) civils et à la blessure de (17) autres qui ont été transférés dans des hôpitaux pour y être soignés./OSM