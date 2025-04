Sénégal: Prévision saison 2025 - Une saison des pluies globalement humide est attendue

Une saison des pluies globalement humide est attendue en 2025, avec des dates de démarrage précoces à normales sur la bande sahélienne et normales à tardives dans la zone soudanienne Centre, des dates de fin tardives à moyennes, des séquences sèches longues à moyennes dans le Sahel Centre et Est et des écoulements supérieurs aux moyennes dans les principaux bassins fluviaux du Sahel, ce sont les prévisions issues du Forum 2025 des Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudaniennes et Sahéliennes de l'Afrique l'Ouest (PRESASS, 2025) a été organisé, du 21 au 25 avril 2025 à Bamako au Mali dont l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a partagé sur son réseau social facebook.

Le Forum 2025 des Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudaniennes et Sahéliennes de l'Afrique l'Ouest (PRESASS, 2025) a été organisé, du 21 au 25 avril 2025 à Bamako au Mali, par AGRHYMET Centre Climatique Régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) du CILSS, en collaboration avec l'ACMAD, les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), l'OMM et les Organismes des Bassins Fluviaux de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Il faut noter que les prévisions saisonnières donnent un aperçu du comportement de la saison des pluies et des tendances moyennes en termes de démarrage et de cumul sur des périodes de trois mois.

La délégation du Sénégal était composée d'agents de l'ANACIM et de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

L'ANACIM organisera au début du mois de Mai un atelier de partage pour la mise à jour au niveau national.