La Direction et la communauté éducative de l'école primaire "Saer Dièye Bakary" s'acheminent vers la célébration, en début de la seconde quinzaine du mois de mai prochain, le centenaire de l'école Saer Dièye Bakary.

Cet établissement mythique, implanté en plein coeur de la ville de Kaolack et qui couvre aujourd'hui une école et son annexe situé non loin de là, a été créé en 1925. Fréquentée par des milliers et des milliers d'apprenants dont certains hauts fonctionnaires et commis de l'Etat, cette école, pendant tout le temps qu'elle a fonctionné, a beaucoup contribué au développement du système éducatif et son renforcement dans la commune de Kaolack.

Beaucoup de grands pionniers de l'enseignement dont Mme Aminata Sarr ancienne présidente du Conseil sénégalais des femmes (COSEF) se sont succédé à sa Direction. A l'époque l'établissement était appelé "Ecole des filles" puis est devenu "Ecole copée", avant d'être rebaptisée Saer Dièye Bakary.

La réunion préparatoire de ce grand événement s'est tenue mercredi dernier, en présence des corps enseignants, des associations de parents d'élèves (APE), des dignitaires du quartier Léona et d'autres partenaires. Une opportunité pour tous ces participants d'échanger sur les actions menées en direction de l'établissement, les difficultés et défis à relever pour mieux appréhender la gouvernance au sein de l'école, mais surtout le programme qui sera adopté pour la bonne tenue de l'événement et sa réussite.

Au-delà de l'appel lancé en direction des anciens pensionnaires de l'établissement, les partenaires au développement et autres bonnes volontés censées apporter une contribution de n'importe quelle nature pour soutenir ce centre de formation et d'apprentissage, le comité d'organisation se dit prêt à offrir un programme alléchant. Car, en marge des activités festives et le pèlerinage au tombeau du parrain, il prévoit aussi de tenir un symposium sur la marche de l'école, depuis sa création en 1925 jusqu'à nos jours, et parcourir son histoire, la vie et l'oeuvre de Saer Dièye Bakary.