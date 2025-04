Afrique de l'Ouest: BOA Niger entre optimisme, résilience et des perspectives de croissance positive

Dans un contexte économique et financier difficile, la Bank Of Africa Niger (BOA Niger ) a su rester résiliente en affichant des résultats de 5 milliards de FCFA et maintenant un ratio de solvabilité de 15 % sans affecter les fondamentaux de la ststructure. Ses résultats ont été présentés à Abidjan lors d'une Assemblée des filiales cotées à la BRVM.

Sans surprise, pour cette année 2024, les chiffres sont à la baisse avec un PIB de 7 ,3% dû en général à l'embargo, au problème de liquidité, à la hausse de l'informel, la levée des sanctions de la CEDEAO... Toutefois, la filiale nigérienne du groupe bancaire marocain BMCE, garde bien des perspectives de croissance positive.

Le 17 avril 2025 s'est ouverte à Abidjan en Côte d'Ivoire, une rencontre de haut niveau sur la présentation des résultats 2024 des Six (6) Bank Off Africa cotées à la BRVM, ( Benin, Burkina Faso, Niger, Côte D'Ivoire, Mali, Sénégal).

Cet événement annuel a réuni toutes les instances et filiales de la BOA. Selon les résultats rendus publics par les experts, la note accordée à BOA Niger a connu une légère dégradation (une baisse des résultats de 50% sur 14 banques stables). Le Bilan Total passe de 349.869 FCFA en 2023 à 322. 404 en 2024 soit une baisse de 7 ,9% ; les fonds propres de 45.6669 à 42.156 soit une baisse de 7, 7% au même moment les produits net bancaire ont aussi connu une baisse de 20, 7%.

Avec 14 agences stables sur le marché Nigérien, BOA Niger demeure la première banque privée en termes de dépôt et de crédit (baisse des dépôt de 11%, au niveau du crédit une baisse de 11% contre un secteur de baisse de 21 %) avec une poursuite de la diversification du porte feuille en profit des particuliers et un taux de digitalisation en hausse de plus de 40%.

On note un service de la dette sur les recettes du budget très élevé avec 112, 0%, l'une des conséquences de l'embargo. Le pays souffre de liquidité, ce qui a fait que l'endettement à court terme a fortement augmenté sans oublié la hausse de l'informel, accompagné d'une baisse des dépôts de 7%.

Malgré ces difficultés, la Banque Of Africa Niger affiches des perspectives positives surtout l'exploitation pétrolière attendue, la bonne tenue des récoltes agricoles, la mise en place des programmes d'appui du FMI et la baisse de l'inflation attendue l'année prochaine. S'y ajoute aussi un renouvellement des instances avec un nouveau directeur General à la Personne de Monsieur Matar Diack .

Succès de la Levée de BOA Niger auprès de la SFI

Sous son magistère, la banque a levé 15 milliards de FCFA au niveau de la SFI et a augmenté son capital qui est passé de 13 a 20, 8 milliards de FCFA en 2024.

La structure de l'Actif

Une structure relativement stable, avec une hausse du niveau de trésorerie qui présente un certain avantage aux Clients, un niveau d'empreint moyen-long terme de 9% du bilan

Les commissions et revenus ont aussi baissé dues aux opérations de change du fait du ralentissement de l'activité économique essentiellement le PNB qui recule de 21% et atteint les 21 milliards, tandis que les charges d'exploitation ont été très bien maitrisées, malgré le contexte et le niveau d'inflation.

Présent lors de cette illustre assemblée, le directeur Générale de BOA Niger, surfant sur une ère convaincue affirme que la banque va rester résiliente à l'image du pays pour ne pas dépendre des autres filiales même si en cas de difficultés, ces dernières peuvent leur venir en appui. Selon lui, la banque continue de faire sa mue avec une activité stable et une collecte des ressources. Il affirme que BOA Niger suit une dynamique dictée par le plan triennale de développement. Même, en l'absence d'opportunité dans le pays, BOA Niger est obligée de suivre et de renforcer ce dynamisme de transformation du bilan avec le financement des PME et PMI .

Il faut retenir que 75 % des salariés de la fonction publique du Niger sont domiciliés à Bank of Africa Niger. Dans ce cadre, la banque à un rôle majeur à jouer. Avec son équipe, ils sont entrain de travailler pour renforcer le financement de ses salariés avec d'autres leviers et miser sur l'apport de l'International pour capter le plus de fonds.

Le patron de BOA Niger reste optimiste en espérant qu'en 2025, BOA Niger dépassera les 25-30% les résultats de 2024.