Cote d'Ivoire: Radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale - Les députés Pdci boycottent la séance plénière de l'Assemblée nationale

Le groupe parlementaire Pdci-Rda à l'Assemblée nationale a marqué le mercredi 23 avril 2025, sa désapprobation contre la décision de la justice de radier le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam de la liste électorale. Ils ont décidé de se retirer de la séance plénière prévue à l'hémicycle ce jour-ci. Cet acte a été soutenu par les députés du Ppa-CI qui en ont fait autant.

L'information a été portée au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo et aux nombreux militants réunis à la Permanence du parti au Plateau. « Les gens veulent écarter le président Tidjane Thiam et le radier de la liste électorale parce qu'il veut sauver la Côte d'Ivoire. Nous voulons le dialogue et une justice équitable », a dit le président du groupe parlementaire, Simon Doho, face aux nombreux militants réunis à la Permanence du Pdci-Rda, à Abidjan-Plateau.

Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), a été radié de la liste électorale à six mois de la présidentielle. Le couperet est tombé, le mardi 22 avril. Le verdict a été rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan, dans le cadre du contentieux sur la liste électorale. La décision est insusceptible de recours et va s'imposer à la Commission électorale indépendante (Cei). L'institution électorale, jusque-là, continuait de maintenir le mis en cause sur la liste électorale.

Les services administratifs de la Cei, en tant que juges de l'évidence, se contentaient du certificat de nationalité à eux fourni par Tidjane Thiam. « La présidente du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française (en 1987, Ndlr). Elle a donc fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale », a expliqué le mardi 22 avril 2025, Me Ange Rodrigue Dadjé, l'un des avocats ayant pris part aux débats.

« Les Ivoiriens attendent du système judiciaire qu'il garantisse la tenue d'élections pacifiques, transparentes et crédibles et non qu'il serve d'instrument à un régime qui cherche à s'accaparer le pouvoir et à faire taire ses détracteurs », a réagi le mardi 22 avril 2025, Tidjane Thiam, à la décision de la justice le radiant de la liste électorale.

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a contesté les motifs du jugement du tribunal lui interdisant de présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025.