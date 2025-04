Sénégal: Kédougou - Le lycée de Mako installe un club scolaire sur les droits économiques sociaux et culturels

Kédougou 26 avr (APS) - Le lycée Mako, dans la commune de Tomboronkoto, a installé un club scolaire sur les droits économiques, sociaux et culturels dénommé "John Ruggie", dans le cadre du projet Contrôle citoyen des entreprises extractives et des finances publiques locales "A Egalité Phase2" piloté par Enda Lead Afrique Francophone en partenariat avec Oxfam.

"Nous venons d'installer un club scolaire qui va permettre aux élèves du lycée d'être sensibilisés sur les droits humains, la citoyenneté, l'environnement et le développement durable de l'école, et surtout sur la commune de Tomboronkoto qui abrite les opérations minières de la mine d'or de Mako", a expliqué le proviseur du lycée Mako, Boubacar Barry.

Il s'exprimait lors de l'installation d'un club scolaire en présence de Serigne Saliou Sène, chargé de projet "A Egalité Phase 2" de Enda Lead Afrique Francophone, et du secrétaire municipal de la commune de Tomboronkoto, Lamine Sissokho.

Le proviseur a indiqué que le club "John Ruggie" compte 53 membres qui vont cultiver les valeurs de citoyenneté et de la promotion du développement durable en milieu scolaire.

"Nous avons deux représentants dans les 18 classes que comptent le lycée de Mako, plus les trois coordinateurs du gouvernement scolaire et les membres de l'administration de l'école. Ce qui fait un nombre total de 53 membres", a précisé M. Barry.

Il a remercié Enda Lead Afrique Francophone pour avoir choisi le lycée de Mako pour installer un club scolaire sur des droits économiques, sociaux et culturels dénommé "John Ruggie".

Le chargé du projet Enda Lead Afrique Francophone a expliqué que l'objectif visé à travers la mise en place des clubs scolaires est de toucher les plus jeunes afin de les sensibiliser sur le contrôle citoyen des entreprises extractives et des finances publiques.

Serigne Saliou Sène a sensibilisé les élèves du lycée sur l'esprit de leadership et surtout les enjeux liés au secteur extractif et des finances publiques.

"Et nous allons tout faire pour éveiller la conscience des plus jeunes, surtout des élèves du lycée de Mako, pour qu'ils fassent, demain, le travail du contrôle citoyen des ressources minières et des finances publiques du pays. Mais aussi pour qu'ils sauvegardent l'environnement qui est en train d'être agressé par les exploitants", a-t-il dit.

Il a annoncé un plan d'action des activités du club scolaire des droits économiques, sociaux et culturels "John Ruggie" du lycée de l'enseignement générale de Mako.

Le secrétaire municipal Lamine Cissokho a assuré, pour sa part, que la commune Tomboronkoto va accompagner le club scolaire du lycée de Mako.

" Nous allons les accompagner après l'élaboration du plan d'action, et nous avons déjà des commissions thématiques au niveau du conseil municipal à savoir l'environnement l'éducation et la formation", a dit M. Sissoko tout en invitant les élèves du lycée de Mako à s'approprier ce programme d'animation du club scolaire sur les droits économiques sociaux et culturel.