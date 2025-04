Dakar — La société "Endeavour Mining", un des principaux producteurs mondiaux d'or en Afrique de l'Ouest, a lancé une campagne de prévention du paludisme dénommée "le palu ne fait pas de pause, nous non plus", déployée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, renseigne un communiqué de presse de cette entreprise minière de droit canadien.

"Le lancement de la campagne 2025 de prévention du paludisme a eu lieu à Ity, dans la région de Zouan-Hounien (Côte d'Ivoire), en présence des autorités locales. Ce lancement a été marqué par une opération de pulvérisation intra-domiciliaire, combinée à des actions d'assainissement et de mobilisation citoyenne, destinées à réduire la prolifération des moustiques vecteurs", renseigne le texte.

Cette campagne proactive a pour objectif de renforcer les actions de prévention au bénéfice des collaborateurs et des communautés locales, ajoute la source. Des résultats concrets, obtenus grâce à une mobilisation continue, ont poussé "Endeavour Mining" a lancé une nouvelle campagne.

"Depuis 2020, Endeavour Mining met en oeuvre une stratégie coordonnée de lutte contre le paludisme, reposant sur une approche intégrée de prévention, de détection et de sensibilisation. Ces efforts ont permis de faire chuter l'incidence de la maladie de 460 à 184 cas pour 1 000 employés, soit une réduction de 60 %. La mine ivoirienne d'Ity illustre ces progrès avec une baisse de 69 %", souligne le document.

A cela s'ajoute la mise en oeuvre d'un plan de contrôle holistique au bénéfice des employés et des communautés hôtes.

"Ces avancées s'appuient sur un plan de lutte holistique, structuré autour de deux axes majeurs : protéger et sensibiliser, la distribution de plus de 4 500 moustiquaires imprégnées et 3 500 répulsifs en 2024 ; le port obligatoire de vêtements couvrants sur les sites du groupe", lit-on dans le document.

S'y ajoute la sensibilisation de plus de 20 000 ménages aux bonnes pratiques de prévention et la formation de 35 comités communautaires pour relayer les messages de prévention au cours de l'année 2024 afin de détecter et traiter les cas.

Ainsi "plus de 4 000 tests rapides de dépistage ont été réalisés en 2024, en plus de l'administration de traitements préventifs à plus de 250 employés à la mine d'Ity dans la même année", indique le document.

"Consciente que le paludisme demeure un défi majeur de santé publique en Afrique', la société minière s'engage à "poursuivre et intensifier" ses efforts sur le long terme, en collaboration avec les autorités sanitaires, ses équipes et les communautés locales", renseigne le communiqué.