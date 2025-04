Cameroun: Le siège de l'Assemblée nationale baptisé en l'honneur de Paul Biya

Au Cameroun, le nouvel édifice de l'Assemblée nationale s'appelle désormais Palais des verres Paul Biya. La cérémonie de baptême a eu lieu ce vendredi 25 avril à Yaoundé au cours d'une cérémonie faste et grandiose. L'occasion pour les organisateurs de magnifier le président camerounais.

Plus qu'un simple baptême, c'était une cérémonie pour célébrer Paul Biya. Organisée sur l'esplanade même de l'Assemblée nationale, elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes dont principalement les militants du RDPC et quelques autres partis de la majorité présidentielle. Sous les tentes, le tout Yaoundé politico-administratif s'est retrouvé dans un cocktail sonore et d'animations dédiés à la célébration du chef de l'État.

Une orientation parfaitement assumée par les organisateurs. « C'est à la dimension de l'homme. Il s'agit du premier édifice public qui porte le nom du président Paul Biya. Il n'y en a pas eu d'autre avant celui-ci. Et ça, s'il a accepté, ça veut dire que c'est aussi un message très fort qu'il passe au peuple camerounais », affirme Théodore Datouo, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Sur les raisons ayant conduit au choix de Paul Biya pour porter cet édifice, don de la coopération entre le Cameroun et la Chine, Théodore Datouo évoque un choix d'évidence : « C'est un homme qui a sacrifié des décennies de sa vie à servir le Cameroun. Il a apporté à notre pays la démocratie et le développement. Concernant la démocratie, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le respect de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif n'a jamais failli. »

Malgré l'absence du président, la cérémonie avait tout d'un meeting politique, avec un appel à Paul Biya à poursuivre son oeuvre. « Nous célébrons quelqu'un qui a très bien travaillé et nous pensons qu'il peut continuer encore à faire davantage. C'est à lui de décider. Mais nous lui demandons de continuer », insiste le député.

Si toute la classe politique a été conviée à la fête, certains leaders de l'opposition n'ont pas fait le déplacement. Me Akere Muna, candidat déclaré à l'élection présidentielle, s'était insurgé quelques heures plus tôt contre ce qu'il a qualifié « d'atteinte grave aux principes démocratiques et à la séparation des pouvoirs ».

Un avis que relativise Emilien Denis Atangana, chef d'un parti politique de l'opposition présent à la cérémonie : « Ceux qui ont pensé à baptiser cet édifice Palais des verres Paul Biya ont sans doute regardé le profil et la carrière de l'homme. Le président Paul Biya, c'est quand même 60 ans de haute administration et plus de 40 ans de président de la République. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une carrière exceptionnelle. »