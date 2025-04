Soudan: Les FSR bombardent Khartoum pour la première fois depuis leur retrait de la capitale il y a un mois

Alors qu'au Soudan, les Forces de soutien rapide (FSR) ont pris pour cible la capitale dont elles ont été chassées à la fin du mois de mars, les combats avec l'armée s'intensifient également autour de la ville d'El-Fasher, au Darfour-Nord. À une quinzaine de kilomètres de là, l'ONU s'inquiète de la situation dans le camp de déplacés de Zamzam dont la prise de contrôle par les paramilitaires il y a quelques jours a conduit à un déplacement de population « sans précédent ».

C'est une première depuis leur retrait de la capitale il y a un mois : alors qu'au Soudan, la situation sécuritaire se dégrade sur les différents fronts du conflit qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), ces dernières ont bombardé les positions des troupes du général Al-Burhane au centre de Khartoum, ce vendredi 25 avril.

Après avoir reçu des renforts au sud et à l'ouest d'Omdourman, les FSR ont tiré sur la cité à l'artillerie lourde, montrant clairement leur intention d'harceler l'armée après avoir reculé dans plusieurs autres États du pays. Des affrontements ont également eu lieu sur l'axe sud-ouest de Khartoum, précisément à Salha, seul site de la capitale où les paramilitaires possèdent encore une base militaire.

Ailleurs dans le pays, fidèles à leur stratégie consistant à détruire les infrastructures soudanaises, les FSR ont visé à quatre reprises la station électrique d'Atbara, provoquant sur place un incendie qui a conduit à une coupure totale de l'approvisionnement en électricité de l'État de la Mer-Rouge et de l'État du Nil. Toujours à Atbara, des drones ont également pris pour cible le camp de déplacés de Mokren tuant 11 civils, dont quatre enfants, selon le réseau des médecins soudanais.

Dans le désert, les FSR ont également déployé des troupes qui menacent à nouveau d'attaquer l'État du Nord tandis que plus au sud, le gouverneur du Kordofan de l'Ouest et le réseau des médecins soudanais affirment qu'elles ont commis un massacre dans la localité de Zaafa. Le bilan est lourd : 76 morts parmi les civils, dont neuf femmes et 13 enfants, ainsi que de nombreuses personnes portées disparues après avoir été emmenées par les paramilitaires.

« Nettoyage ethnique »

Les combats sont enfin particulièrement intenses dans la région d'El-Facher, la capitale du Darfour du Nord, où l'armée a annoncé ce vendredi avoir déjoué une grande offensive des paramilitaires qui se sont emparés du camp de déplacés de Zamzam, situé à une quinzaine de kilomètres de là, à la mi avril. Depuis, des centaines de milliers de personnes s'en sont enfuis en l'espace de quelques jours, au point que le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU y évoque un déplacement de population « sans précédent ».

Alors que selon l'Ocha, le camp de Zamzam a été vidé de la quasi-totalité de sa population et que des images satellites montrent qu'il a été en grande partie incendié et détruit, plus de 330 000 individus qui l'ont quitté se sont réfugiés dans les différentes localités de la province, principalement à El-Fasher et à Tawila, affirme-t-il.

Plusieurs sources affirment par ailleurs que les milices locales alliées aux FSR qui contrôlent désormais le site empêchent ceux qui s'y trouvent encore de quitter les lieux. Si le bilan humain de cette attaque sur le camp de Zamzam n'est toujours pas connu, l'Ocha évoque le chiffre de plusieurs centaines de civils tués. Un responsable du camp qui a pris la fuite estime pour sa part à 1500 le nombre de victimes de l'assaut - dont 12 acteurs humanitaires -, un chiffre impossible à vérifier en raison de l'impossibilité d'accéder au camp.

Ce vendredi, le ministre britannique des Affaires étrangères a pour sa part dénoncé des actes assimilables à un « nettoyage ethnique ».