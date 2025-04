Ile Maurice: Des accidents font trois nouvelles victimes à Chamarel et Providence

Le bilan des accidents mortels ne cesse de s'alourdir. Trois nouvelles victimes sont venues s'ajouter à la longue liste, après des tragédies qui se sont produites à Chamarel et Providence, Quartier-Militaire, dans la matinée d'hier.

Peu avant 8 heures à Chamarel, des automobilistes ont été témoin d'un accident d'une rare violence. Un camion, avec, à son bord, cinq occupants, a fait une sortie de route spectaculaire après avoir brutalement dérapé, avant de terminer sa course dans un ravin boisé 11 mètres plus bas. Bilan : deux morts et trois blessés graves, qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital Jawaharlall Nehru à Rose-Belle.

Selon nos informations, le poids lourd venait de Plaine-Champagne et se rendait dans l'ouest, en passant par Chamarel, lorsque le drame s'est produit.

Plusieurs unités de la police ainsi que des sapeurs-pompiers, soutenus par des éléments du Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU), ont eu fort à faire pour remonter les cadavres des victimes du ravin boisé, de même que le camion accidenté.

Une enquête préliminaire de la police a établi que les défunts sont des travailleurs bangladais, qui étaient employés à Maurice.

Par ailleurs, à Providence, Quartier-Militaire, Hemant Kumar Beewah, un habitant de Temple Road, âgé de 72 ans, a perdu brutalement la vie. Il était à pied lorsqu'il a été percuté de plein fouet par un autobus individuel, qui sortait de Flacq et qui se rendait à Rose-Hill.

La tête du septuagénaire a été écrasée et il est mort sur le coup. Selon son jeune frère Sanjiv, la victime était l'aîné d'une fratrie de six enfants - cinq frères et une soeur - et était divorcé depuis de nombreuses années.

Hemant Kumar Beewah n'avait pas d'enfants et habitait dans la cour familiale avec les siens. Hier matin, il était sorti pour effectuer sa marche quotidienne lorsqu'il a été fauché par l'autobus.

Avec ces nouveaux drames, le bilan des victimes d'accidents de la route, selon les chiffres de la police, passe désormais à 43 depuis le début de l'année.