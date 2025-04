Afrique: L'émotion d'un monde en deuil

Des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent au coeur du Vatican pour rendre un dernier hommage au pape François, décédé le lundi 21 avril. Depuis mercredi, la basilique Saint-Pierre n'a pas désemplie, accueillant plus de 150 000 personnes venues saluer une dernière fois celui qui fut à la tête de l'Église catholique pendant plus d'une décennie.

La ferveur populaire, teintée d'une profonde tristesse, a atteint son apogée hier. En fin de journée, le cérémoniaire du pape a déposé un voile blanc sur le visage de François - un geste symbolique empreint d'espoir, traduisant l'espérance chrétienne qu'il puisse désormais contempler le visage du Père, accompagné de la Vierge Marie et de tous les saints.

Un rituel sacré et solennel

Dans une atmosphère solennelle, le cercueil de François a été scellé dans la soirée du vendredi. Il contient également une bourse en tissu renfermant des pièces commémoratives : une en or pour chaque année de son pontificat, une en argent pour chaque mois supplémentaire et une en bronze pour chaque jour depuis son élection. Autre élément symbolique : le rogito, document résumant les grandes étapes de la vie et de l'oeuvre du pape, a été placé dans un tube métallique scellé, destiné à accompagner le corps dans son ultime repos. Une copie de ce texte sera conservée dans les archives du Vatican.

Les funérailles auront lieu aujourd'hui sur la place Saint-Pierre, en présence d'environ 200 000 fidèles et de 170 délégations venues du monde entier. Parmi les personnalités qui seront présentes : le président américain, Donald Trump, le prince William, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et tant d'autres encore. La délégation mauricienne est représentée par l'Attorney General, Gavin Glover. Le cardinal Maurice Piat et le père Georgy Kenny assisteront également aux funérailles du pape François.

Un adieu digne de l'homme qu'il fut

Fidèle à son engagement envers les plus démunis, le pape François a souhaité que ses restes soient inhumés à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome. Sur place, il sera accueilli non pas par des chefs d'État ou des cardinaux, mais par des pauvres et des nécessiteux. Sa tombe en marbre, sobre, portera une seule inscription : «Franciscus», François en latin.

Ce moment de recueillement universel marquera la fin d'un chapitre majeur de l'histoire contemporaine de l'Église catholique. Le conclave pour l'élection de son successeur devrait s'ouvrir entre le 5 et le 10 mai. Les 135 cardinaux-électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine, où ils procéderont à quatre scrutins par jour jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint.

Un moment intime partagé par Jean-Luc Mootoosamy

Présent sur place, le journaliste mauricien, Jean-Luc Mootoosamy, directeur de Media Expertise, a été accrédité par le Holy See Press Office pour couvrir les événements. Dans un témoignage émouvant diffusé en direct sur Facebook, il a confié avoir vécu ce moment comme un pèlerin : «J'ai fait la queue, j'ai suivi la foule et je me suis recueilli devant la dépouille du Saint-Père.»

Dans une atmosphère chargée d'émotion, il a partagé ses pensées personnelles à l'occasion de l'anniversaire de sa fille. Ému, fatigué après une journée intense, il a aussi confié avoir pensé à tous ceux qui le suivent : «Nous marchons ensemble et ça fait du bien parfois de confier ceux qui vous suivent aux forces de l'esprit.»

Il a aussi souligné la dimension profondément humaine et partagée de l'événement : «Ce moment-là, c'est un moment partagé. Si on est seul pour le vivre, ça n'a pas beaucoup de saveur.»