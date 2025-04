Ile Maurice: Déjà 65 tonnes de débris évacuées

L'opération de nettoyage de l'île-auxBénitiers a franchi une première étape importante avec l'évacuation de plus de 65 tonnes de débris en une semaine. Ces travaux, confiés à la compagnie Atics Ltd, ont débuté le jeudi 17 avril et devraient se poursuivre pendant 20 jours. Malgré une pause les 13 et 14 avril pour la fête de Pâques, les équipes ont complété sept jours de travail entre le 17 et le 25 avril. Durant cette période, pas moins de 27 corbeilles de bennes à ordures ont été transportées hors de l'île, selon les chiffres communiqués.

Les premiers efforts se sont concentrés sur le retrait complet des débris issus de la démolition des structures illégales sur la plage. Une partie significative des débris situés à l'intérieur de l'île a également été enlevée. Cependant, le nettoyage s'avère plus complexe que prévu. Selon Anish Arjoon, responsable du site chez Atics Ltd, de nouveaux dépôts de déchets sont régulièrement découverts à mesure que les équipes progressent à l'intérieur de l'île.

Le chantier est aussi confronté à plusieurs obstacles naturels. Parmi eux, la prolifération de pruniers sauvages et épineux poussant sur les amas de détritus et de noix de coco consommées et rendant l'accès difficile. Certains de ces arbres devront être élagués ou abattus pour permettre l'accès aux déchets enfouis.

Une autre difficulté majeure tient à l'évacuation des déchets, qui dépend fortement des marée. Côté logistique, neuf pirogues assurent la liaison entre l'île-aux-Bénitiers et La Gaulette. Les débris sont ensuite acheminés vers La Chaumière dans six bennes à ordures. En parallèle, Atics Ltd a également été mandatée pour procéder à l'enlèvement des troncs et arbres secs ou morts présents sur la plage. Depuis le début des opérations, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place, avec plusieurs agents déployés 24 heures sur 24.

Selon nos informations, il se peut que près de 150 tonnes de débris soient collectées d'ici la fin de l'opération, marquant ainsi une étape importante vers la restauration écologique de l'île-aux-Bénitiers.

Une mission scientifique s'est tenue les 24 et 25 avril sur l'île. Huit chercheurs - six Mauriciens et deux Réunionnais - ont mené des observations sur les oiseaux migrateurs dans leur habitat naturel. Cette expédition visait la pose de balises GPS sur plusieurs spécimens, afin de mieux comprendre leurs déplacements, leurs sites de nidification et leurs routes migratoires. Demain le Premier ministre adjoint Paul Bérenger se rendra à l'île aux Bénitiers pour un constat.