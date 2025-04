Ile Maurice: Des experts du FBI et d'Interpol au pays à l'initiative du bureau du DPP

«A better approach to ending impunity for trafficking in persons». Il s'agit du thème de la conférence qui s'est tenue à l'hôtel InterContinental à Balaclava, hier, en présence de plusieurs experts locaux et internationaux.

Elle avait pour but d'examiner les obstacles rencontrés par les enquêteurs relatifs à la traite de personnes dans le pays mais aussi dans le domaine maritime en particulier sur la route du Sud. Étaient présents à la cérémonie d'ouverture : des représentants du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), la représentante légale de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Henry Jardine, ambassadeur des États-Unis à Maurice, et le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, entre autres.

Face à la presse, Me Ahmine a souligné que bien que la traite de personnes constitue un délit qui est encore peu connu des Mauriciens, elle commence à prendre de l'ampleur depuis quelques années vu le nombre de travailleurs étrangers qui arrivent. Selon lui, il s'agit hélas d'un crime pour lequel il y a très encore très peu d'enquêtes et de poursuites alors que la réalité est autre. C'est la raison pour laquelle son bureau a pris l'initiative de cette conférence, car la présence de ces experts internationaux vise surtout à un partage de connaissances et des ressources qui manquent au niveau de la Mauritius Police Force même si, a-t-il souligné, il existe une Trafficking in Persons (TIP) Unit.

Le DPP est catégorique. À Maurice, il manque encore la technique aux enquêteurs pour la prise en charge et le traitement de tels cas. Même s'il concède qu'une Task Force a été mise en place, le DPP a pour vision qu'elle opère enfin de manière formelle et professionnelle, son bureau n'étant que le «receiving end» dans la chaîne de traitement des dossiers.