Sénégal: Valorisation des métiers d'art - L'aiguille, symbole du génie artisanal sénégalais

Depuis le 24 et jusqu'au 26 avril 2025, le Village LOXO est installé dans l'enceinte du Musée Théodore Monod de l'IFAN à Dakar, devenu, le temps de cet événement, une vitrine éclatante du savoir-faire artisanal sénégalais.

Cette rencontre d'exception a constitué un espace d'exposition, de démonstration et d'échanges, réunissant jeunes apprenants, établissements de formation, artisans et acteurs culturels dans un cadre à la croisée de la tradition et de la modernité.

Le Directeur général du 3FPT, Babo Amadou Ba, a salué cette initiative, qu'il qualifie de moment charnière dans la dynamique de valorisation des métiers d'art au Sénégal. Il a rappelé la richesse du tissu artisanal national, structuré autour de 8 branches d'activités, 40 corps de métiers, et 150 professions répertoriées. Toutefois, il a mis en lumière un paradoxe majeur : malgré sa contribution notable à l'économie nationale estimée à 45,5 % du

Produit Intérieur Brut (PIB) selon les données de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD-2023), le secteur reste dominé par l'informalité et souffre d'un déficit de qualification parmi ses acteurs. Pour remédier à cette situation, le 3FPT a déployé un vaste programme de renforcement des compétences, comprenant 1 096 offres de formation en Certificat Professionnel de Spécialisation (CPS), couvrant 127 filières, dans 210 établissements de formation répartis sur 38 départements. Cette politique s'inscrit pleinement dans la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, lors du Conseil des ministres du 6 novembre 2024, a réaffirmé sa volonté de faire de l'artisanat un levier central de transformation de l'économie informelle.

Le projet LOXO, porté par le 3FPT en partenariat avec l'Ambassade de France au Sénégal et le 19M, incarne pleinement cette ambition. Il repose sur une offre de formation innovante dans quatre filières stratégiques : la broderie, la couture-modélisme, le tissage-textile et la botterie-cordonnerie. Trois axes structurants fondent sa mise en oeuvre : la valorisation du sa- voir-faire, l'orientation des jeunes vers les métiers d'avenir, et la pérennisation d'un dispositif de formation de qualité. Depuis son lancement, le projet a permis la certification de plus de 1 000 apprenants, l'élaboration de 16 nouveaux programmes, ainsi que le renforcement des compétences de plus d'une centaine de formateurs. Il a également généré d'importants i

nvestissements dans les infrastructures techniques des établissements partenaires. De ce fait, le Village LOXO se positionne comme un incubateur d'idées et un véritable

catalyseur d'opportunités, en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050, qui érige l'artisanat au rang de secteur stratégique du développement économique et social.

Lors de l'inauguration officielle, le ministre de la Formation professionnelle et technique, Mamadou Moustapha Ndieck SARRE, a exprimé sa profonde satisfaction. Il a salué le Village LOXO comme une plateforme unique de synergie et de créativité, favorisant les interactions entre jeunes, structures de formation, entreprises et acteurs culturels, tout en insufflant une dynamique nouvelle à l'économie nationale. Il a souligné l'importance d'une offre de formation alignée sur les besoins du marché, en particulier dans des filières porteuses telles que la couture, le tissage, la broderie et la cordonnerie.

Le ministre a conclu en adressant ses remerciements sincères aux partenaires nationaux et internationaux, réaffirmant que seule une coopération concertée et inclusive permettra de construire un écosystème solide au service de l'innovation, de la formation professionnelle et de l'artisanat sénégalais.