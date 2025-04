Le Conseil départemental de Mbour en relation avec l'organisation non gouvernementale « les Amigos de Bouba » et la Fondation Madame Samb a reçu, à Mbour, dans le cadre de la coopération décentralisée, du matériel divers pour la santé et l'éducation dont un appareil de radiographie, des fournitures scolaires et divers effets vestimentaires pour les talibés des daaras des communes de Mbour et de Malicounda. Nianga Diallo, la présidente de la Fondation Madame Samb a salué le geste de solidarité et d'appui de l'Ong « les Amigos de Bouba ».

Selon elle, le partenariat avec cette organisation ne date pas d'hier car « les Amigos de Bouba » ont beaucoup apporté à l'hôpital Thierno Mansour de Grand-Mbour en matériel médical divers.

A l'en croire, les tonnes d'effets offertes viennent soulager des personnes qui en ont besoin. Jésus, le fondateur des « Amigos de Bouba » a rappelé les activités menées au Sénégal depuis une douzaine d'années comme la construction de salles de classe au nombre de 11 et des daaras entre Warang, Mballing (Malicounda ) mais aussi dans d'autres localités du pays. Originaire de l'île de Majorque en Espagne, il a expliqué l'origine des dons remis par son conseil de l'éducation de sa zone et d'autres bonnes volontés dont des hôtels qui ont contribué à la mise en place de ce lot de matériel. Il est remis sur la catégorisation des acteurs avec un appareil pour la gynécologie et l'échographie.

Des produits alimentaires et des habits destinés aux talibés et aux daaras ont été aussi remis en plus de fournitures et de matériel scolaires, des tables-bancs pour le collège de Mballing. Farimata Dièye, conseillère départementale, a magnifié le geste et à remercié Madame Ware Kadam par qui « les Amigos de Bouba » ont pris contact avec le Conseil départemental de Mbour.