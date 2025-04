Sénégal: Civisme numérique - Le Forum Civil pour un «New Deal technologique» inclusif

Le Forum Civil interpelle l'État et les acteurs privés pour un « New Deal technologique » inclusif. La Section sénégalaise de Transparency International a lancé cette invite en marge d'une série de panels, tenus les 23 et 24 avril à Dakar, et axés sur la protection des droits socio-économiques et financiers numériques.

De ressentes rencontres s'inscrivent dans le cadre du « Projet de recentrage du civisme numérique », soutenu par l'Union Européenne via Oxfam Irlande et mis en oeuvre dans dix pays à travers le monde.

Pendant deux jours, des experts de haut niveau venus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile ont échangé sur les enjeux du numérique au Sénégal et sur la nécessité de garantir les droits fondamentaux dans un environnement digital en pleine mutation.

Parmi les intervenants figuraient notamment des représentants des ministères de l'Éducation, des Finances, de la Modernisation de l'Administration, ainsi que des acteurs du secteur privé. L'objectif principal est de repositionner la question du civisme numérique au coeur du débat public et encourager une gouvernance plus inclusive et transparente dans la mise en oeuvre du « New Deal Technologique ».

Cette nouvelle feuille de route vise à moderniser l'administration et l'économie à l'ère du numérique. À l'issue des échanges, le Forum Civil a formulé plusieurs recommandations. Il a notamment exhorté le gouvernement à actualiser le cadre réglementaire du numérique pour l'adapter aux réalités actuelles, respecter les principes de transparence et d'équité dans la commande publique numérique; assurer une redevabilité accrue sur le Comité de Gouvernance du numérique (GouvNum) et renforcer l'éducation au civisme numérique, notamment à travers des initiatives sectorielles ciblées.

L'organisation appelle également le secteur privé à se structurer davantage afin de saisir les opportunités créées par la nouvelle réglementation.