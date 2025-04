Addis-Abeba — Lors d'une réunion du Groupe consultatif africain avec la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, organisée en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, Claver Gatete, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a évoqué les défis économiques, sociaux et géopolitiques urgents auxquels le continent est confronté.

Dans son allocution, M. Gatete a souligné que les économies africaines évoluent actuellement dans un contexte complexe caractérisé par des pénuries de financement persistantes, des perturbations commerciales et une vulnérabilité croissante à l'endettement.

Gatete a salué les progrès réalisés par le FMI dans la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail africain de haut niveau sur l'architecture financière mondiale. Il a déclaré : « Nous prenons note des réformes apportées au Fonds pour la résilience et la durabilité, qui jouera un rôle plus catalytique pour attirer des financements supplémentaires, élargira son champ d'application à la préparation aux pandémies, renforcera la collaboration avec les BMD et rationalisera les mesures de réforme des programmes.»

Il a également félicité le FMI pour le maintien de limites d'accès plus élevées au Compte des ressources générales (CRG) et pour les avancées réalisées dans la réforme de sa politique relative aux arriérés lors des restructurations de dette. Il a toutefois souligné que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour relever efficacement les défis du continent.

Gatete a mis en avant certaines priorités clés issues de la récente Conférence des ministres des Finances, du Développement économique et de la Planification de la CEA, soulignant leur importance cruciale pour orienter l'Afrique vers la résilience, l'inclusion et la transformation.

Il a souligné l'urgence de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui vise à créer un marché unifié entre les nations africaines, ainsi que la nécessité de bâtir des chaînes de valeur régionales compétitives, respectueuses du climat et numériques, tout en harmonisant les politiques industrielles et en améliorant les infrastructures et la logistique.

Pour mobiliser les ressources nationales, Gatete a insisté sur la nécessité d'améliorer la collecte des recettes fiscales grâce à la numérisation, à l'élargissement de l'assiette fiscale et à l'amélioration de l'administration fiscale.

Il a également souligné la nécessité de lutter contre les flux financiers illicites et les fuites de recettes tout en développant les marchés financiers nationaux.

Enfin, Gatete a réitéré la nécessité de faire progresser la réforme de l'architecture financière mondiale afin de garantir une représentation et une voix adéquates de l'Afrique dans les processus décisionnels mondiaux.

Il a également insisté sur la nécessité d'harmoniser les positions communes au sein des principales plateformes mondiales, telles que le G20, le Financement du développement (FdD4) et la Convention fiscale des Nations Unies.

Soulignant l'importance des efforts collaboratifs nécessaires pour relever les défis complexes actuels, Gatete a exprimé son engagement à collaborer avec le FMI et d'autres parties prenantes pour garantir des réformes significatives dans ces domaines.