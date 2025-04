Afrique: L'Éthiopie a réitéré son engagement envers les idéaux panafricains et renforce la coopération régionale et mondiale.

Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Éthiopie, Biruk Mekonnen, a souligné le rôle essentiel de l'engagement des jeunes et du dialogue universitaire dans la construction d'un ordre mondial plus inclusif et multipolaire.

Il a fait la remarque lors d'une table ronde organisée samedi par l'ambassade d'Éthiopie à Londres, qui a réuni des étudiants de troisième cycle de l'Université d'Oxford et de la London School of Economics and Political Science (LSE).

La discussion a porté sur l'évolution du rôle de l'Éthiopie au sein des BRICS, des pays du Sud et, plus largement, sur la géopolitique régionale.

L'ambassadeur Biruk a souligné l'engagement de longue date de l'Éthiopie envers les idéaux panafricains et sa vision d'une coopération régionale et mondiale renforcée.

Gisla Sahlemichael, cheffe du service politique de l'ambassade, a présenté un aperçu complet du positionnement stratégique de l'Éthiopie, tant sur le plan géographique, diplomatique que démographique, ainsi que de son rôle dans la promotion de la coopération Sud-Sud. Il a également souligné le potentiel de l'Éthiopie à servir de passerelle entre les BRICS et les pays africains non membres, contribuant ainsi à amplifier la voix de l'Afrique dans les affaires internationales.

Les participants ont engagé un dialogue approfondi portant sur divers sujets, notamment la politique étrangère de non-alignement de l'Éthiopie, fondée sur des principes, son engagement proactif dans les forums multilatéraux et les perspectives d'intégration régionale.

Le Grand Barrage de la Renaissance a été cité comme une initiative historique capable de favoriser le développement durable et la collaboration régionale dans la Corne de l'Afrique.

La discussion a également abordé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la consolidation de la paix, notamment par le biais de mécanismes de justice transitionnelle et d'un dialogue national inclusif.

Les participants ont souligné l'importance de récits médiatiques équilibrés et précis pour refléter les complexités et les réalités de l'Éthiopie et du continent africain.

L'ambassade a également remercié les étudiants et les institutions universitaires participants pour leurs contributions pertinentes, qualifiant le dialogue d'opportun et enrichissant.