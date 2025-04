Congo-Kinshasa: Projet Transforme - Au moins 1 200 nouvelles entreprises bénéficiaires de la promotion de l'entrepreneuriat

Le projet TRANSFORME RDC a présenté, le jeudi 24 juin, au moins 1 200 nouvelles entreprises éligibles à sa formation en promotion de l'entrepreneuriat (FOPE).

La liste de ces PME a été dévoilée au cours d'un atelier organisé dans la salle de l'Hôtel Sultani, à Kinshasa.

Sélectionnées à l'issue d'une mission de six mois, ces entreprises bénéficieront d'un accompagnement technique et financier visant à renforcer leurs capacités et à soutenir leurs projets entrepreneuriaux.

À l'issue de cette formation, les entreprises sélectionnées auront l'opportunité de candidater au concours des plans d'affaires (COPA).

Mallory Luntadi, responsable des opérations à l'Unité de coordination du projet TRANSFORME RDC, précise que ce concours se déroule en trois catégories :

« La première catégorie est la subvention en nature destinée aux femmes micro-entrepreneures. La deuxième catégorie est la subvention de démarrage pour les nouvelles entreprises. Enfin, la troisième catégorie est la subvention de contrepartie pour les PME matures de plus de trois ans. »

Le projet TRANSFORME RDC a ainsi initié un programme de formation et de promotion de l'entrepreneuriat, conçu en faveur des nouvelles entreprises formelles et informelles, en leur offrant une formation de 12 modules. Ces modules concernent notamment les aspects commerciaux, financiers et managériaux.

À l'initiative du projet TRANSFORME RDC, le groupement TARGET, Kivu Entrepreneurs et Dellions a identifié en six mois 46 918 entreprises, dont 30 653 enregistrées durant la mission et 12 000 sélectionnées pour suivre la formation à la promotion de l'entrepreneuriat.

Cette étude, ventilée par genre, tranche d'âge, secteurs d'activité et niveau d'éducation des dirigeants, a été menée dans les villes de Kinshasa et Matadi pour la zone Ouest, Goma, Bukavu et Bunia pour la zone Est, ainsi que Mbuji-Mayi et Kananga pour la zone Centre.

Dans le cadre de la sensibilisation, le groupement avait pour objectifs : Informer et mobiliser les nouveaux entrepreneurs sur l'importance de l'enregistrement et de la digitalisation des entreprises. Mettre en avant les opportunités offertes par le projet.