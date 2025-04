Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - UniCongo et MCPLC s'unissent contre la maladie et pour une « sportification » des entreprises

UniCongo, l'organisation patronale, et Marcher courir pour la cause (MCPLC), association engagée dans la promotion de la santé par le sport, ont signé une convention de partenariat axée sur la prévention et le bien-être en entreprise.

Face à l'essor des maladies non transmissibles, notamment le diabète, deux acteurs clés du tissu socio-économique congolais se sont accordés à lancer une initiative conjointe. Nancy Chenard, secrétaire générale exécutive d'UniCongo, et Rodrigue Dinga Mbomi, président de l'association MCPC, ont officialisé cette union le 2 avril autour d'un objectif commun : sensibiliser et agir contre les risques liés à la sédentarité en milieu professionnel, avec en ligne de mire la lutte contre le diabète.

« La santé des travailleurs fait la santé des entreprises, et la santé des entreprises contribue à leur performance », a souligné Nancy Chenard, insistant sur le rôle crucial des employeurs dans la promotion du bien-être au travail. Rodrigue Dinga Mbomi, quant à lui, q présenté le concept de « sportification des entreprises » précisant qu'« il faut penser le changement, plutôt que changer le pansement. Le pansement, ce sont ces médicaments achetés à outrance. Le changement, c'est arrêter de tricher avec sa santé en refusant de pratiquer les trente minutes d'activité physique recommandées chaque jour par l'OMS. »

Il a, par ailleurs, ajouté que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout comme l'Organisation internationale du travail, reconnaissent désormais la sédentarité comme un facteur de risque majeur pour la santé des travailleurs, au même titre que le tabagisme ou une mauvaise alimentation. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une démarche plus large de responsabilité sociétale des entreprises, offrant aux entreprises congolaises un cadre concret pour agir sur les déterminants de santé.

La participation des collaborateurs d'UniCongo à la 5e édition de la Traversée du Mayombe, qui se tiendra du 7 au 13 juin, est la première action concrète. Un événement symbolique, vecteur d'engagement et de mobilisation collective autour de la santé. Par cette alliance, UniCongo et MCPLC envoient un signal fort : placer la santé au coeur du développement économique, c'est investir dans un avenir durable et performant.