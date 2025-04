Togo: Vers des communautés plus fortes grâce au PNUD

Partenaire engagé aux côtés du Togo dans la lutte contre les crises climatiques, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) multiplie ses actions de terrain pour renforcer la résilience des communautés.

Après la région des Savanes, c'est dans la région de la Kara que l'institution a lancé vendredi une nouvelle série d'échanges avec les plateformes locales de réduction des risques de catastrophes.

Cette initiative vise à prévenir les crises naturelles et humaines qui fragilisent les équilibres sociaux et économiques du pays. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de consolidation des services sociaux de base, essentiels pour protéger les populations lors des périodes critiques.

"Lorsque survient une catastrophe, ce sont souvent la santé, l'éducation et la protection sociale qui vacillent en premier", rappelle le PNUD. L'organisation souligne ainsi l'importance de la planification en amont pour assurer une réponse rapide et efficace.

Forces de défense et de sécurité, représentants locaux et membres des plateformes de gestion des risques ont participé activement aux travaux. Ensemble, ils ont identifié les leviers d'action et les solutions adaptées aux réalités locales, afin de mieux anticiper et répondre aux crises.

« Aucun citoyen, aucun village, aucune communauté ne doit être laissé pour compte », a insisté Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD au Togo.

Elle a rappelé que dans un contexte régional marqué par la multiplication des aléas climatiques, les déplacements forcés et les tensions sécuritaires, l'implication directe des communautés reste la clé d'une stratégie durable.

Au-delà de la réponse d'urgence, l'ambition est de construire une véritable culture de la prévention et de la résilience, en dotant chaque collectivité des outils pour anticiper, réagir et se relever plus rapidement face aux crises futures.