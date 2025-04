Congo-Kinshasa: Occupation de Goma par le M23 - L'Institut Neema Euphata des sourds-muets en difficulté

L'Institut Neema Ephata, une école dédiée à l'éducation spécialisée pour les enfants sourds-muets à Goma (Nord-Kivu), traverse de graves difficultés de fonctionnement depuis l'occupation de la ville par les rebelles de l'AFC-M23. Les élèves ont déserté l'établissement, alors que plus de la moitié des enseignants ne sont pas pris en charge par l'État et ne perçoivent aucune rémunération.

Auparavant, ces enseignants non payés par le Gouvernement étaient encouragés par la prime versée par les parents.

Cependant, depuis le début du conflit à Goma, les parents n'ont plus de revenus, déplore Amos Tulinabo, responsable scolaire au sein de l'institut Neema Euphata de Goma:

"Nous sommes à 44 agents dont 21 sont payés par le gouvernement et 23 ne sont pas payés. Les 23 attendent les frais des parents. Or les parents aussi sont dans une situation de crise. Ils n'ont pas de moyens. On a tenté d'écrire, de sensibiliser les parents, mais eux-mêmes disent : nous ne savons pas où toucher et la vie devient de plus en plus difficile".

Face à cette situation, les responsables scolaires tentent de sensibiliser les enseignants à poursuivre leur travail, malgré les conditions difficiles.

Toutefois, ce message ne suffit plus, s'inquiète Amos Tulinabo, rappelant qu'un ventre creux n'a point d'oreilles.

Il demander aux humanitaires et aux hommes de bonne volonté de secourir le personnel enseignant de cette école.

Ce responsable souligne que la crise actuelle à Goma affecte durement ces enfants en situation de handicap. Nombre d'entre eux n'ont d'ailleurs pas réussi les examens du premier semestre.

Il lance donc un appel pressant aux acteurs impliqués dans la résolution de cette crise afin qu'ils accélèrent le processus et soulagent ainsi la souffrance de milliers de familles à Goma.