Afrique: CAF C1 - Mamelodi Sundows et Pyramids FC de Mayele en finale

La finale de la Ligue des champions CAF 2024-2025 opposera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Égyptiens de Pyramids FC. Mamelodi Sundowns a décroché son billet pour la finale après un match nul 1-1 contre le tenant du titre, Al Ahly d'Égypte, au stade international du Caire.

Mohamed Taher avait ouvert le score pour Al Ahly à la 33e minute, mais les Sundowns ont arraché l'égalisation à la 89e minute grâce à un but contre son camp de Yasser Ibrahim.

Ce résultat permet à l'équipe de Pretoria de se qualifier grâce à la règle des buts à l'extérieur, stoppant ainsi la série de cinq finales consécutives d'Al Ahly. Mamelodi Sundowns retrouve la finale de la Ligue des champions, neuf ans après sa seule victoire en 2016.

De leur côté, l'international congolais Fiston Kalala Mayele et son club, Pyramids FC, se sont qualifiés pour leur toute première finale de la compétition. Après un match aller nul et sans but à Johannesburg, Pyramids a remporté le match retour 3-2 face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates au stade du 30 juin au Caire.

Menés à deux reprises, les Égyptiens ont su renverser la situation grâce notamment à un doublé de Mayele (45+1' et 84') et un but de Ramadan Sobhi (57').

Cette victoire historique permet à Pyramids de disputer sa première finale de Ligue des champions CAF.

La finale se jouera en deux manches : la première à Pretoria le 24 mai, puis le match retour en Égypte le 1er juin.

Mamelodi Sundowns tentera de décrocher un second titre continental, tandis que Pyramids FC vise à écrire une page inédite de son histoire.