Sénégal: 'Le village Loxo' célèbre l'artisanat sénégalais au musée Théodore Monod de l'IFAN

Dakar — Le Musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) à Dakar accueille la première édition du "Village LOXO'', une initiative conjointe du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), de l'Ambassade de France au Sénégal et de la galerie le 19M, visant à valoriser les métiers d'art sénégalais.

Ouvert officiellement, vendredi, l'événement de trois jours (du jeudi au samedi) se veut une vitrine dynamique des savoir-faire artisanaux, alliant expositions, démonstrations et ateliers interactifs. Il réunit jeunes en formation, artisans, établissements de formation et acteurs culturels dans un espace où se rencontrent innovation, tradition et transmission.

"LOXO", qui veut dire "main" en wolof, s'inscrit dans un projet plus large lancé en 2023 et ayant permis la formation et la certification de plus de 1 000 jeunes dans quatre filières clés, à savoir la "broderie", "couture-modélisme", "tissage-textile" et "botterie-cordonnerie".

"Le +Village LOXO+ n'est pas simplement une exposition de talent. C'est un espace vivant où se rencontrent l'innovation, la tradition et la jeunesse", a déclaré le ministre de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré, lors de la cérémonie d'ouverture.

"Il symbolise notre volonté d'insuffler un nouvel élan à l'artisanat d'art au Sénégal en le plaçant au coeur de notre stratégie de formation professionnelle et de développement économique", a-t-il ajouté.

Ce village, selon le ministre, "n'est pas seulement un moment fort, mais un point de départ, le signal que notre pays place l'humain, la création et la transmission au coeur de sa stratégie. Le signal que l'on peut rêver d'un monde plus juste, plus beau, plus durable, à travers les mains de ses artisans."

Pour Dr Babo Amadou Ba, directeur général du 3FPT, le "Village LOXO", "bien plus qu'une exposition, est un incubateur d'idées et un creuset de synergies au service de l'artisanat". A ce propos, il a rappelé que 1 096 formations ont été lancées à travers 127 filières dans 210 établissements répartis dans 38 départements du pays.

L'événement a également été salué par l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, qui a souligné "une collaboration exemplaire" et affirmé que "d'ici fin 2025, ce sont 1 220 bénéficiaires qui auront été accompagnés grâce à ce partenariat tripartite".

La directrice générale de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, Sophie Nzinga Sy, a, pour sa part, mis l'accent sur l'importance du "Village LOXO" dans le contexte de la Vision Sénégal 2050, insistant sur la nécessité de "positionner l'artisanat comme un moteur de croissance, d'innovation et d'insertion".

Durant trois jours, le "Village LOXO" sera le théâtre de rencontres professionnelles, de démonstrations de savoir-faire et d'échanges autour des enjeux de la formation et de l'emploi dans les métiers d'art. Il ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de créateurs, tout en revalorisant les traditions artisanales du Sénégal.

Dr Babo Amadou Ba, directeur général du 3FPT.La directrice générale de l'Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat, Sophie Nzinga Sy.