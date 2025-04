Sénégal: Conférence sociale sur l'employabilité - Plusieurs recommandations, dont le renforcement de la territorialisation de la politique d'emploi

Dakar — La consolidation de l'emploi salarié, le renforcement de la territorialisation de la politique d'emploi, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et la création d'observatoires régionaux de l'emploi font partie des recommandations sorties de la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, a annoncé, vendredi, à Diamniadio (ouest), le directeur de l'emploi, Babacar Sy.

"Les parties prenantes ont insisté sur la nécessité d'instaurer un dispositif de gouvernance performant, de consolider l'emploi salarié, de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, et de renforcer la territorialisation de la politique [...] d'emploi", a affirmé M. Sy lors de la cérémonie de clôture de cette conférence.

Le fonctionnaire présentait les recommandations faites au cours de cette rencontre de deux jours, dont il était le rapporteur général.

Il est nécessaire de développer une approche territoriale de la formation professionnelle, qui soit conforme aux potentialités locales, de soutenir l'émergence de nouveaux métiers avec une offre de parcours entrepreneurial, et de créer des observatoires régionaux de l'emploi, a-t-il annoncé lors de la cérémonie de clôture de la conférence, en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le directeur de l'emploi a parlé aussi du rôle crucial de l'innovation dans la création d'opportunités économiques, pour les startups et les petites et moyennes entreprises/industries.

Un plan d'action fixant les délais d'exécution des recommandations



Lors de la conférence, les plateformes numériques (commerce, paiement, etc.) et les technologies émergentes (Agritech, Edtech, Medtech, Fintech, etc.) ont été présentées comme des "leviers" de développement de la politique d'emploi, selon Babacar Sy.

Concernant la migration de la main-d'oeuvre, les participants ont recommandé l'encadrement de la migration circulaire par des accords bilatéraux, une révision du système de protection sociale au profit des migrants et la régulation des agences privées de placement en vue d"'une gestion éthique et équitable de la mobilité".

"Sur le plan économique, le rôle du secteur privé a été salué, avec des recommandations allant de l'amélioration de l'accès à la terre à la relance de l'industrie textile, en passant par la valorisation des coopératives agricoles et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les politiques de formation", rapporte M. Sy.

En ce qui concerne le financement de l'emploi, "la fragmentation des dispositifs et la dépendance excessive de l'appui extérieur" ont été dénoncées, a-t-il dit.

La création d'un guichet unique national, la décentralisation des financements et la mise en place d'un fonds souverain adossé aux revenus pétroliers ont été proposées, dans le but de "bâtir une économie inclusive et durable".

Un plan d'action fixant les délais d'exécution des recommandations sera élaboré et un cadre de suivi-évaluation mis en place, selon Babacar Sy.