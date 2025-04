Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 avril 2025

revue de presse

La RDC et le Rwanda signent un "accord de principe" pour apaiser les tensions

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de principe visant à apaiser les tensions bilatérales et à entamer un processus de paix dans l’est de la RDC.

Accueillis par le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio à Washington vendredi, la ministre des affaires étrangères congolaise, Therese Kayikwamba Wagner, et le ministre rwandais des affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe ont signé ce document formel servira de cadre pour les négociations et les accord futurs. La cérémonie a été retransmise en direct sur le site de la diplomatie américaine. (Source Africanews)

Côte d’Ivoire : Gbagbo annonce le mouvement « Trop c’est trop »

Le mouvement « Trop, c’est trop » que Sébastien Danon Djédjé, président exécutif du PPA-CI (opposition), le parti de Laurent Gbagbo, est chargé de mettre en place, est lancé à six mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025.

« Danon, je te demande, dans les semaines à venir, de faire en sorte que ‘Trop c’est trop’ apparaisse (un mouvement apolitique). Si tu es dans un autre parti, ça c’est ton orientation idéologique et politique », a dit ce samedi 26 avril 2025 M. Gbagbo, lors d’une réunion du Comité central du PPA-CI, à son siège à Abidjan.

Selon Laurent Gbagbo, il s’agit d’un mouvement citoyen. « Si on te casse ta maison, on te prend ton terrain, on te prend ta forêt, ton enfant est à l’école, il a des diplômes, il n’a pas de travail », « Trop c’est trop » se veut un espace pour exprimer son ras-le-bol. (Source apanews)

Gabon : opération de distribution d’actes de naissance dès ce 29 avril

Dans le cadre de la poursuite de l’opération dénommé « Citoyenneté et protection sociale » débuté sous Ali Bongo Ondimba et poursuivie par les nouvelles autorités de la transition, le ministère des Affaires sociales en collaboration avec le ministère de l’Intérieur procèdera à une vaste opération de remise d’actes de naissances aux apatrides. Laquelle opération débutera ce mardi 29 avril jusqu’au 19 mai 2025, nous informe un communiqué rendu public de la Communication gouvernementale.

Soucieux de tenir la promesse faite par le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema dès son arrivée à la tete du pays le 30 aout 2023, notamment de restaurer la dignité du peuple gabonais, le ministère des Affaires sociales via sa direction générale de la prévoyance sociale en collaboration avec le ministère de l’Intérieur lance du 29 avril au 19 mai prochain une vaste opération de distribution d’actes de naissances. Cette campagne se tiendra dans « tous les arrondissements de Libreville, d’Owendo, d’Akanda, de Ntoum, Kango et Cocobeach » précise la note de la communication gouvernementale. (Source GabonMediaTime)

Basketball Africa League 5 – Avec une victoire d’entrée, l’ASCVD lance parfaitement sa saison (70-67) !

ans une Dakar Arena bouillante et remplie comme un œuf, l’ASC Ville de Dakar (ASCVD) a réussi ses débuts dans la Conférence Sahara en s’imposant face à l’US Monastir sur le score serré de 70 à 67.

Le début de match a été marqué par une belle connexion entre Perry Harouna et Devin Eke, qui ont lancé les hostilités en inscrivant à eux deux les dix premiers points de l’ASCVD. Rapidement, le club hôte prenait l’avantage (17-9 à quatre minutes de la fin du premier quart-temps), enflammant les tribunes.

Mais face à eux, l’US Monastir, finaliste en 2022 et jamais venue pour faire de la figuration, a réagi. Son capitaine Bara Ndiaye s’est illustré avec 10 points dans ce premier acte, maintenant son équipe dans la course. L’ASCVD termine néanmoins le premier quart-temps légèrement devant (20-18). (Source Wiwsport)

Avec MSC, Lomé accueille les géants des mers

Un nouveau cap vient d’être franchi pour le Togo. Le port de Lomé a accueilli vendredi pour la première fois un navire de classe 24 000 EVP (équivalent vingt pieds), avec l’arrivée du MSC Diletta.

Cet événement majeur, rendu possible grâce à la collaboration étroite entre les autorités togolaises et le Port autonome de Lomé (PAL), symbolise l’essor du Togo en tant que hub logistique régional.

La venue du MSC Diletta a été célébrée par plusieurs festivités, dont une visite guidée du navire à quai et une présentation détaillée de ses caractéristiques techniques et innovations. (Source togonews)

Funérailles du pape François : une marée humaine déferle au Vatican

Au moins 400 000 personnes ont assisté ce samedi aux funérailles de François, en présence d’un aréopage de chefs d’État et de têtes couronnées.

« Entre les personnes présentes sur la place Saint-Pierre » pour la messe « et celles présentes le long du parcours » jusqu’à la basilique Sainte-Marie-Majeure, « nous estimons à pas moins de 400 000 le nombre de personnes » qui ont assisté ce samedi 26 avril aux funérailles du pape François, a annoncé le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi.

Avant le début de la cérémonie, le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est entré dans la basilique pour se recueillir devant le cercueil du pape, tout comme le Congolais Félix Tshisekedi, l’Ukrainien Volodymyr Zelensky, le Français Emmanuel Macron, le Brésilien Lula et l’Argentin Javier Milei. (Source Jeune Afrique)

Centrafrique : le ministre Hervé Ndoba satisfait des échanges à Washington

Les réunions de Printemps du FMI et de la Banque Mondiale à Washington, ont eu lieu, dans un contexte différent des précédentes éditions, compte tenu des différents chocs intervenus ces derniers mois et années, et des perturbations qui pèsent sur les flux commerciaux. Après une semaine de travaux avec les administrateurs des institutions de Bretton Woods, la délégation Centrafricaine se réjouit des rencontres et échanges qu’elle a eu. (Source Africa 24)

CAF : Samuel Eto’o devient le patron de Joseph Antoine Bell !

Fraîchement élu au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, le président de la Fédération camerounaise de football vient d’être nommé président de la Commission Technique et du Développement de l’instance continentale. Le département pour lequel son compatriote Joseph Antoine est membre.

Samuel Eto’o occupe désormais un poste officiel au sein de la Confédération Africaine de Football. Le président de la Fédération camerounaise de football fraîchement élu membre du comité exécutif de la CAF a été désigné comme président de la Commission Technique et du Développement de cette structure, un rôle stratégique dans la modernisation et la structuration du football sur le continent. Cette nomination vient renforcer son influence au sein de la faitière du football africain. (Source LeBledParle)

Tchad - Lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Biltine : Le Gouvernement mise sur la modernisation pour la prospérité

Ce samedi 26 avril 2025, Biltine a été le théâtre du lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026, une cérémonie présidée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur ALLAH MAYE HALINA.

L'agriculture, qui représente 23 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du Tchad, constitue le neuvième chantier prioritaire du programme politique du Président de la République, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Reconnaissant le rôle stratégique de ce secteur, le Gouvernement s'engage fermement à le moderniser afin d'accroître la production locale, de stimuler l'innovation et d'apporter un soutien essentiel aux agriculteurs, véritables artisans de la prospérité nationale. (Source Alwihda info)

Coopération décentralisée - Tenue des assises au mois de septembre à Madagascar

La tenue prochaine des assises des collectivités malgaches et françaises a été l’un des sujets abordés par les parlementaires français en visite actuellement à Madagascar. Ces assises devront se tenir au mois de septembre d’après l’annonce faite par le président français, Emmanuel Macron, mercredi au Palais d’Anosikely.

Parmi les objectifs à travers ces assises est le renforcement de la coopération entre les collectivités françaises et malgaches par le biais des jumelages entre les communes des deux pays. Par ailleurs, il a été également évoqué d’autres formes de coopération entre les Parlements des deux pays. Cela à travers notamment l’élaboration des textes renforçant la lutte contre la migration clandestine, ou encore la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles. (Source L’Express de Madagascar)