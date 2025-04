Tunisie: Soutien accru aux petits agriculteurs et aux travailleurs industriels

Chaque jour apporte son lot de mesures et autres décisions destinées à renforcer le volet social marquant la dynamique économique nationale touchant aux différents secteurs d'activités, aussi bien agricoles qu'industrielles.

C'est ce qui ressort, en effet, du récent Conseil des ministres, tenu jeudi sous la présidence du Chef de l'Etat, et qui a été consacré à l'étude de bon nombre de projets de loi en vue d'améliorer les modalités d'intervention du Fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les catastrophes naturelles et d'assurer de nouveaux avantages fiscaux en faveur des entreprises industrielles pour l'acquisition de bus de transport de personnel.

Ainsi et à y regarder de plus près, on constate l'engagement renouvelé de l'Etat aux côtés des catégories sociales dites «vulnérables», dans le sens où les petits agriculteurs se retrouvent, souvent, en face d'aléas climatiques et autres catastrophes naturelles, d'où les nouvelles règles proposées en vue de mieux expliciter les procédures d'indemnisation.

Le même Conseil des ministres a étudié un deuxième texte relatif au soutien à la modernisation du parc de bus et de transport du personnel appartenant aux entreprises, et ce, dans l'objectif évident de fournir des conditions valables de déplacement des salariés, sachant qu'il s'agit d'une ancienne revendication des divers partenaires sociaux.

Bon à souligner que les agriculteurs, en général, bénéficient dans la Tunisie nouvelle d'un intérêt majeur puisque la loi de finances 2025 comprend onze nouvelles mesures appelées à permettre au secteur agricole d'accéder, désormais, au financement des petites et moyennes entreprises (PME), plus particulièrement celles exerçant dans l'agriculture et la pêche maritime, et ce, à des conditions avantageuses.

Dans le même ordre d'idées, on rappelle que, lors de sa participation à la 48e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (Fida), le ministre de l'Agriculture a assuré sa disposition à mettre en place des mécanismes de financement spécifiques pour les petits agriculteurs, sans oublier les encouragements en faveur de l'investissement.

Il faut dire que les investissements sont indispensables pour transformer les zones rurales en moteurs de croissance économique tout en mettant en exergue l'importance de la promotion des méthodes d'investissement grâce à la coopération avec l'Organisation des Nations unies.

En définitive, l'Etat tunisien confirme au quotidien qu'il persévère dans sa vision consistant à asseoir les considérations socioéconomiques sur des bases solides et irréversibles conformément aux options prises par le Président de la République dans le cadre de son projet pour la Tunisie nouvelle.