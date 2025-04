Tunisie: Le pays signe un accord de financement avec la Banque mondiale de 319,3 millions de dinars

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a signé aujourd'hui un accord de financement avec Alexandre Arrobbio, Représentant Résident de la Banque mondiale pour la Tunisie.

Cet accord, d'une valeur de 96,1 millions d'euros (environ 319,3 millions de dinars), vise à soutenir le projet de renforcement de l'enseignement supérieur, en mettant l'accent sur l'innovation, la capacité à relever les défis et l'employabilité des diplômés. La période de remboursement s'étend sur 28 ans, incluant 8 ans de grâce.

La signature de cet accord a eu lieu en marge des Assemblées annuelles de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International. Samir Abdelhafidh était accompagné de l'ambassadrice de Tunisie à Washington et de la délégation tunisienne, et a également rencontré plusieurs responsables internationaux.

Lors de la rencontre avec les représentants de la Banque mondiale, les deux parties ont salué la coopération existante entre la Tunisie et l'institution dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, le partenariat public-privé et l'amélioration du climat des affaires. Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a réaffirmé l'engagement de l'institution à soutenir la Tunisie dans ses priorités, en particulier à travers des initiatives techniques et financières.

En marge de cet accord, Samir Abdelhafidh a rencontré plusieurs partenaires économiques internationaux. Lors d'une réunion avec Bethany Aquitina, vice-présidente de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), il a présenté les opportunités d'investissement en Tunisie, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'industrie alimentaire, de la numérisation, des transports et de la logistique.

Le ministre a également échangé avec James G. Browns, vice-président senior de l'Export-Import Bank of the United States (US Exim Bank), concernant l'amélioration des relations commerciales entre la Tunisie et les États-Unis. Ils ont abordé des initiatives visant à renforcer les échanges commerciaux bilatéraux et à promouvoir une coopération économique plus large.

Samir Abdelhafidh a aussi rencontré Toyama Kei, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les liens entre la Tunisie et le Japon, en particulier dans les domaines prioritaires pour la Tunisie, tels que l'innovation, la technologie et l'infrastructure. La participation de la Tunisie à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) a également été abordée lors de cette rencontre.

Le ministre a aussi rencontré Junaid Kamel Ahmad, vice-président de la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), qui a présenté une nouvelle plateforme destinée à garantir les investissements. Cette initiative a été saluée par le ministre Abdelhafidh, qui a souligné l'importance de cette plateforme pour attirer davantage d'investissements étrangers en Tunisie.

Enfin, le ministre a eu une réunion avec Dan Pryor, vice-directeur exécutif de la société Enovis, une entreprise américaine active à Sfax dans le domaine des dispositifs médicaux. Pryor a exprimé sa satisfaction concernant l'environnement des affaires en Tunisie et son engagement à étendre les activités de l'entreprise dans le pays.