Tunisie: Le pays rend hommage à Ridha Hajjem, un maître de la chanson humoristique

L'artiste Ridha Hajjem, emblématique de la chanson humoristique tunisienne pendant plusieurs décennies, est décédé ce vendredi 25 avril 2025 à l'âge de 85 ans, après une longue maladie.

Né en 1940 à Midoun, sur l'île de Djerba, Ridha Hajjem sera inhumé ce samedi dans sa ville natale. Il faisait partie des grandes figures de la Radio Nationale tunisienne, où il a marqué l'histoire pendant plus de 50 ans, comme l'a rappelé le site officiel de la station.

Dans un communiqué publié samedi matin, le ministère des Affaires culturelles a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la famille culturelle tunisienne. Le ministère a déploré la perte d'un "artiste et créateur de talent, pionnier de la chanson humoristique en Tunisie, qui a marqué les esprits depuis les années 1970".

Une carrière artistique exceptionnelle

Ridha Hajjem a mené une carrière artistique remarquable. Dès ses débuts à la Radio tunisienne en 1961 en tant que technicien, il a rapidement fait sa place dans l'audiovisuel. En 1966, il a intégré la Télévision nationale, où il a oeuvré en tant que producteur de programmes.

En parallèle de ses activités dans les médias, il s'est fait un nom dans le monde de la scène en tant que chanteur et acteur, se distinguant dans la chanson humoristique et le monologue. Ses textes sarcastiques et ses interprétations pleines d'ironie ont fait de lui une référence incontournable de la scène musicale tunisienne.

Parmi ses oeuvres les plus emblématiques, on se souvient de son tube "El Bakchich", une chanson engagée en faveur de la cause palestinienne, où il dénonçait avec un humour mordant le matérialisme du monde moderne. Cette chanson fut enregistrée au studio de la Radio tunisienne, en présence du dramaturge et journaliste Abdelaziz El Aroui.

Dernière apparition publique et hommage

La dernière apparition publique de Ridha Hajjem remonte au 22 novembre 2024, lors d'un spectacle à la Cité de la Culture de Tunis. L'artiste avait participé à un événement de la Troupe nationale tunisienne, réunissant plusieurs générations de chanteurs. Sa prestation, chaleureusement applaudie par le public, lui avait valu une standing ovation.

Un hommage lui a été rendu lors de ce spectacle, intitulé "Aïn al mahabba 2", organisé par le ministère des Affaires culturelles et diffusé en direct sur la chaîne de télévision nationale.