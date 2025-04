Tunisie: IWG - Nouveau centre pour le travail hybride à Tunis - Se préparer à l'expansion régionale

L'inauguration du nouvel espace s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion de l'entreprise en Tunisie, où elle est présente depuis 2020 avec six centres, et marque le début de son introduction sur tout le territoire tunisien.

International Workplace Group (IWG), leader mondial des solutions de travail hybride, a inauguré récemment un tout nouveau centre de travail moderne à Tunis : Spaces « Le Golfe de Tunis ». À l'occasion de cette ouverture, un événement a été organisé pour les médias afin de présenter les spécificités de cet espace de travail de nouvelle génération.

Une offre complète

Selon Nesrine Bziouech, Country Lead pour IWG en Tunisie, cette inauguration marque une étape importante dans la stratégie d'expansion du groupe. Présent en Tunisie depuis 2020, IWG compte aujourd'hui six centres de coworking à travers le pays, dont trois sous la marque Regus. D'ici la fin de l'année, un nouveau centre ouvrira ses portes à Sfax, marquant ainsi l'introduction de la marque en Tunisie et surtout en dehors de la capitale.

« Spaces Le Golfe de Tunis », un espace de 2.079 m², est conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes et des entrepreneurs. Complet et entièrement aménagé, le centre offre des bureaux « clés en main » avec des services inclus, tels que la gestion des factures, des salles de réunion équipées des dernières technologies, etc. Les utilisateurs de cet espace bénéficient, également, de la flexibilité et des synergies offertes par un environnement collaboratif, où ils peuvent interagir avec d'autres entreprises et entrepreneurs », a précisé Bziouech.

La responsable a ajouté que le modèle de travail proposé par IWG repose sur une approche flexible, où les entreprises n'ont à se soucier ni de la logistique ni de la gestion des infrastructures. « Avec plus de 4.000 centres dans le monde, les clients IWG peuvent accéder à des services similaires dans n'importe quelle ville du globe. Cette dimension internationale est au coeur de l'offre de l'entreprise, qui continue de se développer à un rythme soutenu », a-t-elle encore souligné, tout en rappelant qu'en 2024, pas moins de 899 nouveaux centres seront ouverts dans le monde entier.

Outre sa présence à Tunis, IWG envisage d'élargir son réseau à d'autres villes tunisiennes, telles que Sousse, Nabeul, Gabès et Djerba, dans un objectif clair: favoriser la croissance des entreprises et des entrepreneurs locaux, qu'ils soient indépendants ou de grande taille. Avec des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, IWG permet ainsi à chacun de trouver un environnement de travail flexible et optimisé.

Une flexibilité pour plus de confort

« La flexibilité reste l'un des principaux atouts d'IWG : les entreprises peuvent ajuster la taille de leurs espaces de travail en fonction de l'évolution de leurs besoins, un avantage considérable par rapport aux baux traditionnels à long terme, souvent contraignants », a encore précisé Nesrine Bziouech, tout en rappelant qu'avec plus de 4.000 centres dans plus de 120 pays, IWG permet aux entreprises et aux entrepreneurs d'accéder à des espaces de travail flexibles, modernes et parfaitement équipés, adaptés à leurs besoins en constante évolution.

Pour sa part, Adel Tlili, promoteur du projet, a partagé sa vision d'un espace de travail innovant et durable. « Cette décision a été motivée par la volonté de créer un environnement propice au développement de réseaux d'entrepreneurs, locaux et internationaux. Le IQ Smart Building a été conçu pour accueillir des entreprises de toutes tailles et de divers secteurs, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables, domaine où plusieurs locataires sont déjà présents... Ce bâtiment reflète donc une approche éco-responsable et innovante. Il intègre des solutions de récupération de l'énergie solaire et des aménagements favorisant l'efficacité énergétique, permettant ainsi de réduire les besoins en chauffage et en climatisation.

L'espace a été conçu pour offrir un cadre de travail confortable et agréable, dans un environnement qui répond aux exigences des startup et des petites entreprises », a-t-il expliqué. Il a dans ce même cadre ajouté que cette initiative s'inscrit dans la volonté de promouvoir la Tunisie comme une plateforme économique stratégique pour les marchés africains et européens, tout en offrant aux entrepreneurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, un espace adapté à leurs besoins, tout en soutenant le développement économique de la région et la transition vers un avenir plus durable.