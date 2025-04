Tunisie: Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - EST - Ne pas s'arrêter en si bon chemin

Maher Kanzari l'a rappelé après le derby : l'Espérance est toujours en course en Coupe de Tunisie.

Un titre qui échappe aux "Sang et or" depuis neuf ans déjà.

Les "Sang et Or" affronteront pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie un autre club divisionnaire, en l'occurrence le CSHL. Une confrontation venue rappeler que lors d'un passé pas si lointain, les Hammam-lifois avaient une place de choix parmi l'élite. Pour eux, la confrontation contre les Espérantistes est l'occasion de se remémorer un passé prestigieux. Cela dit, les "Sang et Or", qui ont réussi à imposer leur loi à Radès aux divisionnaires de Kasserine, n'auront pas l'avantage tout à l'heure d'évoluer devant leur public, outre qu'ils seront privés, comme lors du tour précédent, de leurs joueurs étrangers, à savoir Rodrigues, Belaïli, Tougaï, Sasse, Ogbelu, Diakité, Mokwana, Konaté et Aholou.

Ce dernier a repris les entraînements avec le groupe. Il reprend doucement, mais sûrement. Selon les derniers échos, il sera opérationnel à 100% pour la Coupe du monde au même titre que Yassine Meriah. Le staff médical préfère ne pas prendre de risque pour la santé de Roger Aholou et Yassine Meriah en leur donnant le temps nécessaire pour qu'ils se rétablissent totalement de leurs blessures.

Les mêmes ou presque alignés contre l'ASK....

Tout à l'heure, Maher Kanzari fera avec les mêmes conditions que le tour précédent en Coupe de Tunisie en termes de moyens humains dont il disposera. De surcroît, il faudra s'attendre à ce qu'il aligne le même onze de départ qui a donné la réplique à l'ASK au tour précédent, à un ou deux joueurs près.

Cet après-midi, il n'est pas exclu que le coach "sang et or" aligne le désormais second gardien, Amanallah Memmiche. En l'absence de Tougaï à cause des règlements de la coupe, Ben Hmida devra retrouver l'axe central aux côtés de Jelassi et confier le flanc gauche de la défense à Ben Mohamed. Sur le flanc droit, Ben Ali, sorti au dernier quart d'heure de jeu dimanche dernier lors du derby, est en ballottage avec Bouchniba et Bouzaiene. L'entrejeu sera composé de Derbali, Azouni et Mouhli. Jebali et Hamrouni animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et apporteront leur soutien à Jabri en pointe.

Les Espérantistes, qui se sont largement imposés au tour précédent face aux Kasserinois avant de confirmer leur élan au derby, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Maher Kanzari l'avait d'ailleurs rappelé après le derby : "Nous sommes encore en course en Coupe de Tunisie". Un trophée que les "Sang et Or" n'ont pas brandi depuis 9 ans. Il est temps d'y remédier.