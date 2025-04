Le charme de cette compétition est que les écarts sur le papier ne le sont pas autant sur le terrain. L'USM, l'EST, le CA et le ST doivent se méfier.

On fait un break côté championnat et on se tourne vers la coupe de Tunisie. Une épreuve qui n'a rien à voir avec le championnat, et l'histoire même récente montre que les mal-classés et les clubs divisionnaires ont une chance d'arriver à des stades avancés si le tirage au sort est clément.

Cette année encore, on s'attend à une épreuve imprévisible qui peut réserver des surprises, des bouleversements. Des favoris risquent de tomber ou de souffrir avant de se qualifier. Ce qui est sûr, c'est que le programme des huitièmes de finale réserve des matches haletants et engagés. On peut même parler de matches assez ouverts. Tout est possible éventuellement.

Sur trois temps

Ces huitièmes de finale se jouent sur trois temps : aujourd'hui, demain et le match JSK-ESS mercredi. Les trois matches d'aujourd'hui restent à prendre au sérieux pour deux des favoris classiques, l'EST et l'USM. L'EST fera le déplacement à Hammam-Lif pour affronter un CSHL qui demeure, malgré les temps durs, un club respectable et prestigieux. En plus, l'EST devra se passer de ses joueurs étrangers comme le stipulent les règlements.

Les équipiers de Guennichi doivent éviter de se relâcher et de sous-estimer l'adversaire qui part avec un atout considérable, son public. L'USM paraît dans une mission moins délicate que l'EST en recevant l'AS Jelma. Là encore, Orkuma et la légion étrangère vont se mettre au repos. Pour un match de coupe, Faouzi Benzarti sait que la méfiance est nécessaire.

Quant à l'ESZ, révélation de ce championnat, elle compte sur la coupe pour avancer et jouer les premiers rôles. Un déplacement assez compliqué à Gabès. L'ASG joue sa survie en ligue 1 et n'a pas, peut-être, la motivation et les moyens de tout donner en coupe, mais en même temps l'ASG n'a pas grand-chose à perdre. Les équipiers de Snana doivent se donner à fond, ce ne sera pas si garanti que cela.

Pour les matches de demain, le CA et le ST partent avec les faveurs des pronostics, mais on ne sait jamais, le CSMsaken et la JSManouba ne vont pas sûrement baisser les bras, profitant surtout de la régression des derniers résultats du duo en championnat. Le ST et le CA auront une pression fatale pour sauver la saison et éviter d'être disloqués en cas de contreperformance.

Le choc USBG-CSS

Passons au choc de ce tour entre l'USBG et le CSS. Deux équipes plus ou moins tranquilles en championnat (même si l'USBG n'a pas encore assuré son maintien) et qui vont miser sur la coupe pour réussir. Les Sfaxiens, auteurs d'une catastrophique saison, savent que le déplacement à Ben Guerdene ne sera pas une balade.

Le terrain, le public sont des facteurs qui dérangent. Sakkouhi, Lahmidi, Nasraoui et Dhaoui vont évoluer sans leur gardien Dahmen, suspendu pour deux matches. Dans le camp adverse, Afouene Gharbi va miser sur le bon moral du groupe pour l'emporter. EGSG-ASSoliman sera un match également équilibré entre deux équipes préoccupées beaucoup plus par le maintien.

Ceci n'empêche, pas de grosse pression et donc ça peut les aider toutes les deux à se surpasser. Le dernier match de ce tour est un classique de la coupe. JSK-ESS reste une grande attraction qui, historiquement parlant, a souvent enchanté. Quand l'Etoile joue à Kairouan, c'est l'un des matches les plus compliqués à gérer. La JSK, de sa part, est à deux doigts de revenir en ligue 1, elle compte un effectif intéressant et quand il y a l'ESS en face, la motivation est double. Les Etoilés de Mohamed Mkacher marchent fort en championnat. En déplacement, ils sont très efficaces. Autant dire que c'est une affiche à suivre de près. Rien n'est acquis pour les deux équipes dans ce duel au parfum de derby.

Coupe de Tunisie-- 1/8e de finale

Le programme

Aujourd'hui

JS Manouba-Stade Tunisien

CS Hammam-Lif-Espérance de Tunis

US Monastir-AS Jelma

AS Gabès-ES Zarzis

Demain

JS Manouba-Stade Tunisien

Club Africain-CS Msaken

US Ben Guerdane-CS Sfaxien

EGS Gafsa-AS Soliman

Mercredi 30 avril

JS Kairouanaise-ES Sahel

N.B : Coup d'envoi des matchs à 14h30.