Tunisie: Forum d'affaires Tuniso-tchèque - Cap sur de nouveaux horizons d'investissement

Jouissant d'une solide réputation auprès des Tchèques -- grâce notamment à un tourisme attractif qui a su séduire, depuis des décennies, les Européens --, la Tunisie attire aujourd'hui des entreprises tchèques en quête d'opportunités d'investissement et de commerce. Ingénierie, énergies renouvelables, pétrochimie... Autant de secteurs porteurs ont été examinés de près lors du Forum d'affaires tuniso-tchèque organisé récemment à Tunis.

C'est avec un franc succès que s'est tenu récemment, à Tunis, le forum d'affaires tuniso-tchèque. Coorganisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), l'ambassade de Tchéquie en Tunisie et le ministère des Affaires étrangères tchèque, cet événement a réuni plusieurs entreprises issues de secteurs variés, venues explorer des opportunités d'investissement non seulement en Tunisie, mais également dans l'ensemble de la région Mena.

Des secteurs de pointe

Dans une déclaration accordée à La Presse, le président de la Conect, Aslan Berjeb, a indiqué que ce forum économique fait suite à la visite officielle effectuée en Tunisie par le ministre des Affaires étrangères tchèque, marquée par sa rencontre avec son homologue tunisien. Une délégation composée d'opérateurs économiques tchèques évoluant dans des secteurs de pointe, tels que l'intelligence artificielle, les TIC, le traitement des eaux, les énergies renouvelables, ainsi que les industries automobile, aéronautique, de défense et de sécurité, a ainsi pris part à l'événement.

« L'économie tchèque repose sur l'ingénierie de précision et les compétences techniques. L'émergence de secteurs comme la sécurité, la défense, l'énergie ou la pétrochimie remonte à plus de cent ans, et nous faisons partie des meilleurs en Europe dans ces domaines. Ce sont donc les atouts de notre pays que nous mettons en avant sur ce marché », a déclaré à La Presse Peter Jonàk, membre du conseil d'administration de la Confédération tchèque de l'industrie. L'interlocuteur a, en outre, ajouté que les entreprises tchèques participantes voient en ce partenariat de nombreuses opportunités.

Bon nombre d'entre elles ont, selon lui, noué par le passé d'excellents partenariats en Tunisie, et souhaitent aujourd'hui capitaliser sur cette expérience, voire envisager des partenariats triangulaires pour pénétrer ensemble le marché africain. «Nous considérons la Tunisie comme une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord, mais aussi vers le monde arabe », a-t-il souligné.

Une triangulation possible et des opportunités à explorer

La proximité géographique, conjuguée à la solide réputation dont jouit la Tunisie auprès des chefs d'entreprise tchèques -- une image en grande partie liée au tourisme, la Tunisie étant une destination prisée des Tchèques-- fait que la Tunisie est perçue comme un véritable « point d'entrée vers la région», comme l'a expliqué le représentant de l'organisation tchèque. Selon Aslen Berjeb, cet événement tire son importance du contexte économique mondial actuel, marqué par une guerre commerciale, tarifaire et douanière alimentée par la montée du bipolarisme.

Un contexte qui, selon lui, nécessite des efforts d'adaptation possible grâce à l'exploration de nouvelles formes de collaboration et à l'ouverture de nouveaux horizons. « Il faut en profiter pour diversifier nos partenaires commerciaux et explorer de nouvelles pistes de coopération », a-t-il affirmé. Berjeb a également souligné que les économies tchèque et tunisienne présentent plusieurs similitudes, notamment en matière d'intégration dans les chaînes de valeur industrielles, de diversité sectorielle et de compétitivité. « C'est un signal fort que nous adressons à nos partenaires tchèques pour pouvoir renforcer des rapports commerciaux qui vont bientôt célébrer leurs 70 ans.

Ce sont des liens historiques, mais on voudrait que ces rapports soient transformés en échanges commerciaux et en investissements en Tunisie en vue d'exporter non seulement vers le marché européen, mais aussi vers l'Afrique. La Tunisie a tous les atouts pour devenir une plateforme triangulaire vers le continent africain. C'est une réelle opportunité pour les entreprises tchèques, surtout si l'on prend en compte les accords de libre-échange dans lesquels la Tunisie est partie prenante, tels que la Zlecaf et le Comesa», a-t-il conclu.