Tunisie: « Dites non aux drogues » - Coup d'envoi des caravanes nationales de sensibilisation

Le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées a organisé vendredi des caravanes de sensibilisation et de prévention aux dangers de l'addiction aux drogues ayant pour slogan » Dites non aux drogues », qui sillonneront progressivement tous les gouvernorats dans le cadre du programme national « Dans la prévention il y a protection » (20 novembre 2024-20 novembre 2025)

Ces caravanes ont démarré à partir des collèges « d'El Jahedh » au Kram, de « la Rue Ksantina » à Sousse, de « Hay Ezzouhour » à Kasserine avec la participation des commissariats régionaux de l'éducation, des affaires sociales, de la santé, des affaires culturelles et de la jeunesse et des sports, ainsi que des bureaux des délégués à la protection de l'enfance et des centres régionaux d'informatique pour enfants, des centres de défense sociale, de l'office national de la famille et de la population et du croissant rouge tunisien, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la famille.

Ces caravane, qui ont enregistré la participation d'un grand nombre d'enfants, de jeunes et des familles ont comporté plusieurs ateliers de jeux, des pièces de théâtre, des ateliers de dessin et des conférences de sensibilisation ayant pour thèmes « les moyens de prévention contre la drogue dans les établissements scolaires », « les effets néfastes de la drogue sur la santé », la violence en milieu scolaire et l'addiction », le décrochage scolaire et l'addiction » et « l'addiction et les difficultés d'apprentissage ».

Des vidéos et des spots de sensibilisation ont été présentés à cette occasion sur les dangers de l'addiction aux drogues avec la participation des centres régionaux d'informatique pour enfants ainsi qu'une manifestation de sensibilisation organisée par les clubs itinérants pour enfants.