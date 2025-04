Tunisie: Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - ASG - Important pour le moral

Pour le moment, ce qui importe le plus pour la Zliza, c'est le maintien. Mais un billet pour les quarts de la Coupe serait un stimulant pour la réussite de cette opération.

L'entraîneur Tarak Jarraya est entre deux feux. Se qualifier aux quarts de finale de la Coupe de Tunisie est un beau challenge qu'il a envie de relever. Mais le match capital en championnat, dimanche 4 mai contre la JSO, est un défi plus important à privilégier. C'est un vrai casse-tête qui n'a pas cessé toute la semaine de le tourmenter.

Dans ce match des huitièmes contre l'ESZ, un troisième carton jaune pour certains joueurs qui coûterait la suspension pour la partie à quitte ou double du 4 mai est ainsi à éviter. Certains joueurs qui reviennent à peine de blessure doivent être aussi ménagés. L'effectif des « Rouge et Noir » du Carrelage doit donc être protégé et préservé au maximum.

« Après la défaite à Ben Guerdane, notre position au classement est devenue assez critique et il ne nous reste qu'à faire le plein de points dans les trois derniers matches pour assurer notre maintien.», avoue le coach de la Zliza avant de préciser : « C'est devenu notre objectif capital, voire primordial. La Coupe de Tunisie est une très belle épreuve dans laquelle tout club et tout entraîneur ne peuvent qu'ambitionner d'aller le plus loin possible mais pour réussir dans ces tours éliminatoires décisifs, il faut les jouer dans une atmosphère moins pesante, sans avoir la tête ailleurs. Notre avenir en Ligue 1 se jouera en quinze jours. Donc priorité absolue à l'épreuve du championnat».

Guesmi forfait, Salem et Ben Amor titulaires

Cela n'empêchera pas toutefois les Gabésiens de chercher une qualification aux quarts de finale pour booster le moral.

La défense, qui a pris l'eau contre l'USBG avec trois buts encaissés, sera renforcée dans sa charnière centrale par le retour de sa plaque tournante, Tajeddine Salem. Un autre correctif est attendu au milieu de terrain pour mieux équilibrer ce compartiment avec l'entrée d'Iheb Ben Amor, un milieu de terrain qui a toujours été au four et au moulin, assurant le travail défensif et la participation constante au travail offensif, surtout que l'ASG sera privé de sa tour de contrôle dans ce secteur Mondher Guesmi dont la saison est terminée ( opération au niveau du tendon d'Achille).