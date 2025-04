Une cérémonie de signature d'un projet pilote d'enseignement de la calligraphie chinoise, outre un don de matériel de calligraphie chinoise, a été organisée jeudi à l'Institut supérieur des langues de Tunis (Islt), et ce, en coordination avec l'Institut Confucius de Tunis.

L'accord entre l'ISLT et l'Université normale de Pékin comprend un lot d'équipements et de matériels utilisés pour l'enseignement de la calligraphie chinoise, outre des solutions informatiques dans le cadre dudit projet pilote.

Ont pris part à cette cérémonie le directeur de l'Islt, Hichem Ben Messaoud, Kang Zhen, vice-directeur de l'Université Normale de Beijing, et une délégation qui l'accompagnait, dont le directeur du groupe de l'édition et de la publication à l'Université Normale de Beijing, Rao Tao, ainsi que des étudiants chinois et tunisiens et des enseignants de l'Institut Confucius et de l'Islt outre des chercheurs et académiques tunisiens.

D'après Mme Ru Xin, directrice chinoise de l'Institut Confucius, un club a été lancé en février dernier pour initier les étudiants tunisiens à la calligraphie chinoise. A cette occasion, l'Institut Confucius de Tunis a organisé une journée portes ouvertes pour l'initiation à la calligraphie chinoise et a apporté de nouveaux ouvrages du groupe d'édition de l'Université normale de Beijing.

D'après Hichem Ben Messaoud, directeur de l'Islt, «il s'agit d'un projet de haute importance et cette coopération est d'une spécificité majeure du côte tunisien vu la renommée de cette université chinoise et ses acquis réalisés aussi bien en Chine que partout dans le monde». Selon lui, la langue n'est plus un simple outil de communication mais désormais toute une vision et une perception de notre monde et, à l'occasion, la calligraphie chinoise ne cesse de prouver cette nouvelle approche. Il ajoute : «la vision chinoise en la matière se croise avec celle de la Tunisie et, plus globalement, des pays arabes (...) des valeurs de Confucius, comme la tradition, l'éthique et la famille trouvent également leur reflet chez nous. On va oeuvrer ensemble et activement à renforcer et diversifier cette coopération qui ne cesse de grandir».

Pour sa part, Kang Zhen a assuré qu'un bon nombre d'opportunités et de potentiels de futurs partenariats bilatéraux entre l'Université Normale de Beijing et l'Islt ont été détectés dont ce projet de calligraphie chinoise, elle qui, qui selon lui, est devenue un art de renommée mondiale et une source d'inspiration spirituelle et culturelle à travers les peuples.

Kang a ajouté : «L'Université normale de Beijing est la plus connue en matière d'enseignement et de promotion de la calligraphie traditionnelle chinoise. Le groupe d'édition et de publication de cette Université est également l'un des établissements les plus connus dans sa spécialité. Nous espérons pouvoir contribuer, ensemble avec l'Islt, à former davantage d'étudiants et d'admirateurs de culture en matière de calligraphie chinoise afin qu'ils puissant constituer un pont d'amitié et de partenariat bilatéral entre la Chine et la Tunisie».

Quant au directeur de la publication, Rao Tao, il a souligné qu'«à travers ce projet pilote, signé avec l'Islt de l'Université de Carthage, nous oeuvrons ensemble à faire développer les capacités des Tunisiens dans l'enseignement de la calligraphie chinoise en s'adaptant aux spécificités locales». «Ce projet sera un tremplin pour améliorer et booster les capacités des étudiants tunisiens en matière de calligraphie chinoise et ils bénéficieront de tout l'appui, techniques et ressources humaines et académiques de l'Université Normale de Beijing», conclut-il.

Les solutions intelligentes, proposées dans le cadre de cet accord sont constituées de trois composantes principales : le manuel pédagogique, une plateforme intelligente et un pack de services pour l'enseignement de la calligraphie chinoise.