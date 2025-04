Sénégal: Université Alioune Diop - Remise d'attestations à plus de 130 étudiants en santé communautaire et développement durable

Bambey — Plus de 130 étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont reçu, samedi, leurs diplômes de fin d'études en santé communautaire et en développement durable, a constaté l'APS.

Il s'agit de 137 récipiendaires issus de la 16e promotion du département de santé communautaire et de la 6e promotion du département d'ingénierie technique du développement durable et management de l'environnement, relevant de l'Unité de formation et de recherche Santé et Développement durable (UFR SDD).

La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'UADB, en présence du recteur, Pr Ibrahima Faye, de ses collaborateurs et de plusieurs partenaires de l'université.

La directrice de l'UFR Santé et Développement durable, Pr Ndeye Fatou Ngom, a rappelé que les départements de santé communautaire et de développement durable sont uniques à l'Université Alioune Diop de Bambey.

"Ce sont deux formations novatrices qui permettent d'allier médecine, environnement et développement dans la lutte contre certaines maladies", a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que les diplômés sont désormais appelés à mettre en oeuvre les connaissances acquises pour participer à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de l'environnement.

Pr Ngom a exhorté les récipiendaires à s'inspirer du parcours de leurs parrain et marraine.

Le recteur de l'UADB, Pr Ibrahima Faye, a salué l'engagement et la résilience des étudiants ayant suivi trois années de formation et de stages de terrain.

Il a invité les nouveaux diplômés à répondre "de manière scientifique et intelligente" aux défis contemporains du Sénégal et du continent africain, à entreprendre et à développer des projets à fort impact pour le bien-être des communautés.

"À travers vous, c'est l'Université Alioune Diop de Bambey qui rayonne, c'est notre réputation qui se renforce, et notre contribution au développement national qui s'affirme", a-t-il affirmé.

Le recteur a également encouragé les diplômés à cultiver la passion de l'apprentissage continu et à faire preuve d'humilité au service de l'intérêt général.