Sénégal: Kédougou - L'association 'Keoh' lance un projet Bio-digesteur pour l'autonomisation économique des femmes et des filles

Kédougou 26 avr (APS) - L'association Kédougou encadrement orientation et développement humain (KEOH) va procéder à l'expérimentation de la Bio-digesteur métallique autour de huit groupements de femmes de la région de Kédougou en mesure de produire des engrais bio et accessoirement de l'énergie bio sous différentes formes, a appris l'APS.

C'est un projet qui sera mis en oeuvre dans six localités différentes de la région de Kédougou par l'association et qui a été financé à hauteur de 30 millions par les affaires mondiales canadiennes.

"Aujourd'hui marque le lancement du projet pilote de 18 mois et qui démarre par la phase d'expérimentation autour de huit groupements de femmes dont six périmètres maraichers et les deux autres groupements qui travaillent sur la transformation des produits chimiques" a déclaré Dialiba Tandian manager principal de Keoh.

Il s'exprimait samedi au lancement du projet de renforcement du pouvoir économique des femmes par la valorisation de l'agroécologie et l'alimentation (PR-PEF-2A) présidé par l'adjoint au préfet du département de Kédougou Papa Abdoulaye Mbaye et en présence de la direction régionale de l'agriculture du service régional des eaux fortes et des groupements de femmes du réseau de Keoh.

Le manager principal a expliqué que le projet s'inscrit parfaitement dans le développement durable notamment en contribuant à l'accès à une énergie propre et abordable ainsi que la promotion des pratiques durables.

"L'objectif de ce projet c'est une agriculture durable pour améliorer le système alimentaire de façon bio et d'accompagner les femmes à développer leur pouvoir économique. C'est projet innovant des fonds thématiques de coopération volontaire du centre d'étude internationale canadienne" a-t-il expliqué.

Dialiba Tandian a annoncé la mise en place d'un comité restreint du bio-digesteur dans le cadre du projet de l'autonomisation des femmes et des filles à travers l'agriculture durable et résiliente.

"Nous allons mettre un comité restreint d'appui et d'orientation du bio digesteur avec l'ensemble des services techniques concernés. Et il faut qu'on réussisse l'innovation et qui est l'installation très rapidement du bio digesteur et son bon fonctionnement" a-t-il dit.

Il a invité les groupements des femmes à "s'habituer à produire sans utiliser des produits chimiques".

"Elles vont commencer à produire sans utiliser les produits chimiques et c'est important parce que déjà ça protéger leur santé. Et ils vont voir leur niveau de production augmenter parce qu'elles seront accès au fertilisants et qui va améliorer leur situation de sécurité alimentaire et de création de revenus " a-t-il dit.

L'adjoint au préfet de Kédougou a invité Keoh à "éviter les doublons dans le cadre de ce projet dont l'objectif est le développement durable et la résilience des femmes".

" il faut éviter les doublons dans les projets de développement durable mais il faut choisir de nouveaux groupements de femmes qui vont bénéficier cette fois ci de cette autonomisation économique à travers l'agriculture " a-t-il plaidé en invitant les collectivités territoriales de la région de Kédougou à participer pleinement pour la réussite du projet de renforcement du pouvoir économiquement des femmes par la valorisation de l'agroécologie et l'alimentation.